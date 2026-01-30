Di seguito la comunicazione social network dell’Università di Bari:

Giovedì 29 gennaio, nel Campus Veterinario di Valenzano, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha conferito la Laurea Honoris Causa in Medicina Veterinaria ad Alberto Angela.

Un riconoscimento per la sua straordinaria attività di divulgazione scientifica, per il contributo allo studio del comportamento animale e per la promozione della salute e del benessere degli animali.

La cerimonia si è conclusa con la lectio magistralis “Uomini e animali: una storia millenaria”, un momento intenso che ha unito scienza, cultura e passione per la conoscenza.

Un evento che lascia il segno.

(immagine: tratta da comunicazione Università di Bari)