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Foggia: “Santa Chiara è vestita di nuovo”, venerdì presentazione Rigenerazione territoriale e sociale

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Auditoroim Santa Chiara scaled

Di seguito un comunicato diffuso da Apulia felix:

L’antico complesso di Santa Chiara in Via Arpi trova nuovo slancio con il progetto «ArpinArts – Arti per la Rigenerazione Territoriale e Sociale» il progetto presentato dalla Fondazione Apulia felix che –unico nel capoluogo- ha vinto il bando della Regione Puglia «Radici e ali», ricevendo un finanziamento di circa un milione di euro, integrato dal decisivo contributo di imprenditori soci della Fondazione per altri trecentomila.

Giuliano VolpeLa struttura è di proprietà dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, che l’ha ceduta in comodato d’uso al Comune di Foggia, il quale a sua volta ne ha affidato la gestione alla Fondazione Apulia felix, che da tempo ha fatto dell’Auditorium un luogo di incontri, convegni di studio, conferenze, spettacoli dal vivo. Una mission cui il Progetto «ArpinArts» dà una più ampia ambizione: non solo fare di Santa Chiara il polo centrale di una «via della cultura» quale via Arpi, l’arteria centrale della Foggia antica è divenuta da tempo, ma anche farne un luogo non limitato alla fruizione di eventi, bensì animato da costante attività socializzatrice e formativa. Vanno in questo senso la valorizzazione degli ambienti ipogei dei complesso e l’ampliarsi delle iniziative culturali, come verrà illustrato nella conferenza stampa e nella visita guidata che la precederà.

Alla conferenza stampa parteciperanno, fra gli altri, il presidente di Apulia felix, Giuliano Volpe (foto sopra,ndr), la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e l’assessora alla Cultura Alice Amatore, il vicepresidente della Giunta Regionale Raffaele Piemontese, la consigliera regionale alla Cultura Grazia Di Bari, il dirigente della Regione Puglia Aldo Patruno.


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