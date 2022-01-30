Sconfitta a Sassari per l’Happy Casa Brindisi. Passivo pesante, di 27 punti, e formazione pugliese superata in ottava posizione del campionato di pallacanestro maschile di serie A proprio dai sardi.
Calcio, serie C girone C: Fidelis Andria-Città di Campobasso 0-1, Latina-Taranto 0-0, Monopoli-Virtus Francavilla Fontana 0-0, Paganese-Bari 1-2. Bari che allunga in testa alla classifica. Domani, ore 21, il posticipo Juve Stabia-Foggia.
Serie D girone H: fra gli altri risultati Città di Fasano-Audace Cerignola 3-3, Rotonda-Bitonto 1-2. Il Bitonto a quota 43 punti è ad un punto dalla capolista Audace Cerignola. In coda, importantissima vittoria del Brindisi: 2-1 al Francavilla in Sinni e terzultimo posto (con cui si evita la retrocessione diretta) a due punti.
(immagine: fonte legabasket.it)