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Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi 102-75, il Bari allunga Basket maschile serie A, calcio di serie C girone C e serie D girone H

30 Gennaio 2022
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Sconfitta a Sassari per l’Happy Casa Brindisi. Passivo pesante, di 27 punti, e formazione pugliese superata in ottava posizione del campionato di pallacanestro maschile di serie A proprio dai sardi.

Calcio, serie C girone C: Fidelis Andria-Città di Campobasso 0-1, Latina-Taranto 0-0, Monopoli-Virtus Francavilla Fontana 0-0,  Paganese-Bari 1-2. Bari che allunga in testa alla classifica. Domani, ore 21, il posticipo Juve Stabia-Foggia.

Serie D girone H: fra gli altri risultati Città di Fasano-Audace Cerignola 3-3, Rotonda-Bitonto 1-2. Il Bitonto a quota 43 punti è ad un punto dalla capolista Audace Cerignola. In coda, importantissima vittoria del Brindisi: 2-1 al Francavilla in Sinni e terzultimo posto (con cui si evita la retrocessione diretta) a due punti.

(immagine: fonte legabasket.it)

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