Di seguito il comunicato:
LECCE | Una ricca giornata per il festival Kids
Fino a martedì 6 gennaio prosegue a Lecce la dodicesima edizione di Kids dedicata al tema “A tutta voce“. Lunedì 29 dicembre il Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni si diffonde tra centro storico e spazi culturali. Alle 11:00 e alle 17:00 al Convitto Palmieri, Artevox Teatro proporrà Il giardino segreto, spettacolo immersivo e sensoriale dedicato in particolare a bambine e bambini neurodivergenti. Alle 16:00 e alle 18:00 (ingresso gratuito) la compagnia Teatro dell’Argine con L’abbecedario del teatro (dai 5 anni), uno spettacolo partecipato: il pubblico sceglie le parole, l’attore le trasforma in micro-storie, dando vita ogni volta a un’esperienza unica e irripetibile. Alle 16:30 al Castello Carlo V nuove repliche di Come seme di Kuziba, racconto delicato sulla crescita, l’attesa e la cura (dai 2 ai 5 anni). Alle Manifatture Knos dalle 17:00 la compagnia olandese DaDodans con Kleur+, spettacolo di danza e colore per i più piccoli (dai 2 ai 7 anni), e alle 18:00 A pesca di emozioni con Eccentrici Dadarò, delicata clownerie sull’amicizia (dai 6 anni). Alle 17:00 al Teatro Paisiello torna La bambola e la bambina, produzione firmata La luna nel letto e Giallo Mare Minimal Teatro (dai 6 anni), mentre alle 20:00 da Nasca Il Teatro, Ippolito Chiarello con Mattia e il nonno, fortunato spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica, tratto dal testo di Roberto Piumini, vincitore del Premio Eolo come Miglior spettacolo italiano per le nuove generazioni (dai 6 anni). Durante i giorni del festival un vero e proprio Kids Village, a cura di BlaBlaBla in collaborazione con numerose realtà del territorio, animerà le biblioteche Acchiappalibri e Ognibene, il Convitto Palmieri e le Manifatture Knos con incontri, workshop, performance e attività laboratoriali gratuite. Tornano anche Operazione Robin Hood, con il biglietto sospeso, e un laboratorio per piccoli critici che invita bambine e bambini a raccontare ciò che vedono, a esercitare lo sguardo e la parola. Kids – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni è ideato e organizzato da Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Consiglio regionale della Puglia, Comune di Lecce, Puglia Culture, Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, Fonds Podiumkunsten, TRAC – Teatri di Residenza Artistica, in collaborazione con Assitej Italia, Polo Biblio-Museale di Lecce, Biblioteca OgniBene, BlaBlaBla, Manifatture Knos, Cirknos, Teatro Koreja, Museo Ferroviario della Puglia, Nasca – Teatri di Terra, Chain Reaction, Gessetti e straccetti e altri partner. Info, programma e biglietti www.kidsfestival.it.
Fino a martedì 6 gennaio prosegue a Lecce la dodicesima edizione di Kids dedicata al tema “A tutta voce“. Lunedì 29 dicembre il Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni si diffonde tra centro storico e spazi culturali. Alle 11:00 e alle 17:00 al Convitto Palmieri, Artevox Teatro proporrà Il giardino segreto, spettacolo immersivo e sensoriale dedicato in particolare a bambine e bambini neurodivergenti. Alle 16:00 e alle 18:00 (ingresso gratuito) la compagnia Teatro dell’Argine con L’abbecedario del teatro (dai 5 anni), uno spettacolo partecipato: il pubblico sceglie le parole, l’attore le trasforma in micro-storie, dando vita ogni volta a un’esperienza unica e irripetibile. Alle 16:30 al Castello Carlo V nuove repliche di Come seme di Kuziba, racconto delicato sulla crescita, l’attesa e la cura (dai 2 ai 5 anni). Alle Manifatture Knos dalle 17:00 la compagnia olandese DaDodans con Kleur+, spettacolo di danza e colore per i più piccoli (dai 2 ai 7 anni), e alle 18:00 A pesca di emozioni con Eccentrici Dadarò, delicata clownerie sull’amicizia (dai 6 anni). Alle 17:00 al Teatro Paisiello torna La bambola e la bambina, produzione firmata La luna nel letto e Giallo Mare Minimal Teatro (dai 6 anni), mentre alle 20:00 da Nasca Il Teatro, Ippolito Chiarello con Mattia e il nonno, fortunato spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica, tratto dal testo di Roberto Piumini, vincitore del Premio Eolo come Miglior spettacolo italiano per le nuove generazioni (dai 6 anni). Durante i giorni del festival un vero e proprio Kids Village, a cura di BlaBlaBla in collaborazione con numerose realtà del territorio, animerà le biblioteche Acchiappalibri e Ognibene, il Convitto Palmieri e le Manifatture Knos con incontri, workshop, performance e attività laboratoriali gratuite. Tornano anche Operazione Robin Hood, con il biglietto sospeso, e un laboratorio per piccoli critici che invita bambine e bambini a raccontare ciò che vedono, a esercitare lo sguardo e la parola. Kids – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni è ideato e organizzato da Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Consiglio regionale della Puglia, Comune di Lecce, Puglia Culture, Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, Fonds Podiumkunsten, TRAC – Teatri di Residenza Artistica, in collaborazione con Assitej Italia, Polo Biblio-Museale di Lecce, Biblioteca OgniBene, BlaBlaBla, Manifatture Knos, Cirknos, Teatro Koreja, Museo Ferroviario della Puglia, Nasca – Teatri di Terra, Chain Reaction, Gessetti e straccetti e altri partner. Info, programma e biglietti www.kidsfestival.it.
LECCE | Love Difference della compagnia Tarantarte per Canti e incanti al Museo Castromediano
Nel Mare Nostrum, la danza del labirinto e il tarantismo intrecciano passi antichi: lunedì 29 dicembre alle 19:00 (ingresso libero), nelle sale del Museo Castromediano di Lecce, con la performance site specific Love Difference si conclude la quarta edizione di Canti e incanti, progetto di Tarantarte con il sostegno dell’avviso pubblico Futura – La Puglia per la parità del Consiglio regionale della Puglia, dedicato quest’anno al tema Le Rivoluzionarie. Nell’evento finale, la compagnia di danza diretta da Maristella Martella dialogherà con due opere di Michelangelo Pistoletto, uno dei padri nobili dell’arte contemporanea internazionale. Grazie al percorso curato da Raffaela Zizzari, con allestimento di Orione Srl, promosso dall’Istituto di Culture Mediterranee e dal Polo Biblio-Museale di Lecce, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, fino al 9 marzo saranno infatti in mostra “Love difference – Mar Mediterraneo” e “Labirinto“. Lavori fondamentali per la ricerca del maestro, quanto mai attuali per la loro connessione con le urgenze del nostro tempo che esplorano la complessità del Mediterraneo contemporaneo, riconoscendo nella sua storia una trama di scambi e tensioni che continua a modellare l’immaginario politico e poetico delle nostre comunità. Il tavolo di Mar Mediterraneo, con le sue sedie provenienti da tanti Paesi del Mondo, torna come micro-parlamento di pace, lo specchio sull’acqua e l’acqua nello specchio. Il Labirinto diviene invece una coreografia di deviazioni necessarie. Al suo centro, una teca accoglie un’olla del V secolo a.C., reperto della collezione archeologica del Museo; una forma arcaica che risuona, come se il tempo fosse un’unica grande spirale che si ripiega su sé stessa, con quella del Terzo Paradiso, lascito concettuale di Michelangelo Pistoletto, invito a ricomporre natura e artificio, memoria e futuro, in un nuovo equilibrio creativo e sociale. È un incontro fertile, l’antico che si scopre contemporaneo, il contemporaneo che si riconsegna all’archeologia. Nel Mediterraneo e nelle svolte del labirinto i corpi cercano una via che è insieme attraversamento e ritorno, cura e comunità. Cammini rituali capaci di curare lo smarrimento trasformandolo in ritmo. Info tarantarte.it – 3494623135 (WhatsApp).
LECCE | La rassegna Salento Jazz con Bassolino e Dario Jacque alle Officine Cantelmo
Prosegue la rassegna Salento Jazz, organizzata da Ponderosa Music and art, in collaborazione con l’associazione Salento Jazz e la Regione Puglia, con il supporto di Caroli Hotels. Lunedì 29 dicembre (ore 21:00 | ingresso 10 euro + dp) alle Officine Cantelmo di Lecce spazio a Bassolino e Dario Jacque, un incontro tra groove, sperimentazione e improvvisazione, che chiuderà la rassegna con un’energia tutta da vivere. Protagonista il progetto del pianista e producer napoletano Dario Bassolino, che presenterà Città Futura, un album dal sound losco, pulp, grottesco e romantico, pensato come colonna sonora di una città immaginaria sospesa tra passato e futuro. Pubblicato da Jakarta Records e Periodica Records, il disco vede la partecipazione di Linda Feki (LNDFK) e Andrea De Fazio (Parbleu, Nu Genea). Ad affiancarlo, Dario Jacque, alias del bassista e producer pugliese Dario Giacovelli, fondatore dei progetti Bravo Baboon, Saint Voyage e Hodo, collaboratore di artisti come Serena Brancale, Whitemary, Alan Sorrenti e Carolina Bubbico. Attivo tra jazz, soul ed elettronica, Jacque ha firmato colonne sonore e produzioni discografiche, confermandosi una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana. Gran finale martedì 30 dicembre alle 19 (ingresso gratuito) nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli a Maglie con The Gospel Times, ensemble fondato dalla cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille. Il gruppo nasce nel 2005 dalla profonda passione per la musica gospel, per rievocare sensazioni, ricordi e atmosfere lontane. Le diverse esperienze artistiche dei componenti si amalgamano e ci trasmettono il vero “sound” gospel con un repertorio di “spirituals” e “traditional”.