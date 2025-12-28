LECCE | Love Difference della compagnia Tarantarte per Canti e incanti al Museo Castromediano

Prosegue la rassegna Salento Jazz, organizzata da Ponderosa Music and art, in collaborazione con l’associazione Salento Jazz e la Regione Puglia, con il supporto di Caroli Hotels. Lunedì 29 dicembre (ore 21:00 | ingresso 10 euro + dp) alle Officine Cantelmo di Lecce spazio a Bassolino e Dario Jacque, un incontro tra groove, sperimentazione e improvvisazione, che chiuderà la rassegna con un’energia tutta da vivere. Protagonista il progetto del pianista e producer napoletano Dario Bassolino, che presenterà Città Futura, un album dal sound losco, pulp, grottesco e romantico, pensato come colonna sonora di una città immaginaria sospesa tra passato e futuro. Pubblicato da Jakarta Records e Periodica Records, il disco vede la partecipazione di Linda Feki (LNDFK) e Andrea De Fazio (Parbleu, Nu Genea). Ad affiancarlo, Dario Jacque, alias del bassista e producer pugliese Dario Giacovelli, fondatore dei progetti Bravo Baboon, Saint Voyage e Hodo, collaboratore di artisti come Serena Brancale, Whitemary, Alan Sorrenti e Carolina Bubbico. Attivo tra jazz, soul ed elettronica, Jacque ha firmato colonne sonore e produzioni discografiche, confermandosi una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana. Gran finale martedì 30 dicembre alle 19 (ingresso gratuito) nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli a Maglie con The Gospel Times, ensemble fondato dalla cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille. Il gruppo nasce nel 2005 dalla profonda passione per la musica gospel, per rievocare sensazioni, ricordi e atmosfere lontane. Le diverse esperienze artistiche dei componenti si amalgamano e ci trasmettono il vero “sound” gospel con un repertorio di “spirituals” e “traditional”.