Di Nino Sangerardi:

Il nuovo libro di Carlo Gaudiano (“Cronache dal tempo sospeso : la pandemia del 2020. Politica, anità e piccole storie nell’anno che ci ha cambiati”) è tutto da leggere perché racconta dal vivo, e attraverso testimonianze, quel che è stato vissuto nel corso dei mesi dominati dalla pandemia denominata Covid 19.

Ricordare consolida il significato della vita, fornisce speranza e motivazione per gli anni che verranno.

Il medico-scrittore richiama alla memoria e descrive due anni di intensa relazione professionale e amicale nelle mansioni di medico “vaccinatore” : attività svolta con la collaborazione di altri appassionati operatori della sanità.

Nello stesso tempo descrive il variegato mondo dell’utenza sottoposta alla vaccinazione anti Covid. Si sofferma quindi sulla reazione dei cittadini e del personale sanitario nei confronti della pandemia.

La narrazione originale di Gaudiano “traccia, delinea, polemizza e critica gli accadimenti socio-politici che nel frattempo interessavano la nostra nazione e contemporaneamente le altre dell’opulento occidente”.

Egli delinea gli effetti positivi della vaccinazione di massa, pur all’interno di un continuo susseguirsi di atti legislativi e direttive non sempre concordanti con il fine ultimo, quello cioè di uscire, nel più breve tempo possibile, dall’emergenza pandemica.

Non trascura la descrizione dei gravissimi ma, allo stesso tempo, rarissimi effetti negativi dei vaccini usati, effetti insiti in ogni azione medica e in ogni farmaco, tale è il vaccino.

In definitiva Carlo Gaudiano racconta e scrive, dall’alto del suo notevole curriculum professionale sociale e cuturale, per non dimenticare, “consapevole che tra le funzioni più importanti della nostra psiche, la memoria è quella che più sta subendo il declino, con le più svariate conseguenze sulle nostre funzioni cognitive”.

Gaudiano è medico in pensione, specialista in anestesia e rianimazione e in ematologia. Durante la professione di medico ospedaliero si è dedicato anche agli aspetti sociali della medicina partecipando alla costituzione di: AVIS – Matera, ADMO Regione Basilicata, Tribunale dei diritti del Malato della provincia di Matera, dell’Associazione “Un Cuore per …” l’Albania.

E’ stato medico volontario a Lampedusa nell’accoglienza in mare dei migranti. Ha fatto parte del comitato tecnico scientifico che ha seguito la costruzione dell’Ospedale “Madonna delle Grazie di Matera”. E’ consulente scientifico della DoMoS(Donatori Midollo osseo e Staminali). E’ stato medico della mitica squadra di pallavolo “PVF – Matera”, team più volte campione d’Europa e più volte campione d’Italia.

E’ stato primario f.f. della genetica medica della ASM – Matera. E’ stato editore del settimanale “L’Indipendente Lucano”.

Autore di libri a diverso contenuto: “Consulenze d’Italia, per esempio la Basilicata(2006)”, scritto insieme al giornalista Nino Sangerardi, “Cicala dott. Cosimo ovvero il primario portaborse(2006)”, “Il Fascista Niccolai non deve parlare(2009)”, “Il Popolo Materano tra Storia e Biologia(2013)”, Storia indecente”(2014), “Il Sudore del Pane(2015)”, “L’Affare delle cellule staminali da sangue cordonale(2017)”, “Il medico dei poveri(2019)”.

“Diario di un Medico” (2024). Dal “Sudore del Pane” e dal “Il medico dei poveri” Gaudiano ha tratto due opere teatrali in vernacolo Materano.

Ha scritto altra opera teatrale, sempre in vernacolo Materano, dal titolo: “Meglio una mala creanza di un dolore di pancia” Le opere teatrali menzionate sono state rappresentate dalla compagnia “Libero teatro”, con la regia di Vita Malvaso.