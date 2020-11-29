Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per 24 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti: localmente forti settentrionali con rinforzi su tutta la regione. Incremento dei livelli idrometrici del reticolo idrografico.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.