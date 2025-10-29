Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da Roberta Di Laura:

Un nuovo e straordinario riconoscimento all’eccellenza tarantina Roberta Di Laura, figura di spicco del panorama mondiale della danza alla quale è stato conferito il prestigioso “Premio Donna d’Autore”, evento svoltosi presso l’iconica Sala della Regina a Palazzo Montecitorio a Roma. Un ennesimo premio questo che incorona, ancora una volta, la danzatrice della “Città dei due Mari” come una delle eccellenze tarantine più apprezzate a livello internazionale per il suo talento artistico attraverso cui onora, da anni, la città di Taranto, la Puglia e l’Italia nel mondo attraverso straordinari successi nel campo della danza.

L’evento che premia l’eccellenza femminile, giunto alla nona edizione, è ideato e diretto da Anna Silvia Angelini, patrocinato

dal Parlamento Europeo, dal Ministero del Lavoro, dal Comune di Nettuno, dalla Provincia di Teramo e dalla Provincia di Chieti, ha visto la conduzione della giornalista Rai Vittoriana Abate ed è stato diretto dal regista Cristian Goffredo Miglioranza con i saluti istituzionali degli onorevoli e deputata Simonetta Matone e Fabrizio Santori consigliere segretario dell’assemblea Capitolina.

L’evento è stato inoltre incluso nella “Rome Art Week”. Il riconoscimento, “gioiello scultura Il Cuore”, ideato e disegnato dalla Fashion Designer Fina Scigliano, rappresenta un simbolo di forza, resistenza e rinascita, in linea con il messaggio del Premio nel contrasto alla violenza di genere.

Roberta Di Laura, nata a Taranto nel 1992, danzatrice professionista, insegnante di danza e coreografa, fin da giovanissima, brilla per talento, passione e determinazione nel panorama mondiale della danza. A soli 20 anni, è entrata a far parte del “Consiglio Internazionale della Danza di Parigi” partner Unesco, un traguardo che ha contribuito a consolidare la sua fama a livello mondiale.

La tarantina, vincitrice anche del “Premio Internazionale La Rosa D’Oro” ricevuto dalla Fondazione Area Cultura presso il Parlamento Europeo a Roma, ha calcato palcoscenici di tutto il mondo, da Germania, Marocco, Emirati Arabi a Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia, Spagna, Turchia e Francia. Numerose le esibizioni in moltissime città italiane in prestigiosi teatri dove si è esibita in ruoli iconici tratti dal repertorio del balletto classico. Di grande rilievo inoltre le esibizioni in diverse trasmissioni Rai quali “Linea Blu” ed “E Viva il Videobox”.

Ha presentato lavori di ricerca sulla danza in numerosi Congressi Mondiali di Ricerca sulla Danza da Atene a San Pietroburgo, dal Canada alla Florida, dall’Ucraina alle Bahamas, a Varsavia, in Messico e a Tokyo dove è stata l’unica rappresentante italiana a presentare un contributo.

La sua brillante carriera l’ha resa una figura di spicco nel mondo della danza, culminando nel 2020 con il suo riconoscimento come una delle personalità più influenti dell’anno a livello mondiale sulla rivista internazionale “Stars” Illustrated Magazine di New York.

Vincitrice di numerose competizioni internazionali di danza classica e contemporanea con illustri giurati del panorama tersicoreo mondiale e di diverse borse di studio per merito, ha ricevuto il “Premio Cultura della Danza”nell’ambito della “Milano Dance Competition” e si è classificata al primo posto per la sezione danza classica alla competizione internazionale “Le Stelle della Danza” tra i cui giurati spicca Isabelle Ciaravola, étoile Opera di Parigi.

Il suo percorso artistico ricco di successi e soddisfazioni vanta anche l’organizzazione di prestigiosi eventi tra cui l’ “International Dance Gala – Roberta Di Laura” svoltosi a Milano per il decimo anniversario della sua carriera artistica.

Un’artista poliedrica, cittadina del mondo, ma legata profondamente alla sua terra. Tantissimi i premi ed i riconoscimenti ricevuti proprio in Puglia ma anche a livello nazionale ed internazionale tra cui: Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino”, “Premio Nilde Iotti “, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Targa di Ambasciatrice di Grazia e Bellezza” dal Comune di Statte (cittadina di residenza), “Premio Donne di Puglia”, “Lifetime Achievements Award, “Premio Salento Donna”, “Premio Corriere di Taranto – Donne di Taranto”, “Premio Dies Virtutis”, “Ispiring Women´s Aichyci Award”, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza”, “Premio Vigna D’Argento, ‘Targa Talento Jonico”, “Premio Dea Ebe”, “Premio La Maschera Banfi”, “Premio Eccellenze Tugliesi”, “Premio Atleta di Taranto”.

Ed è proprio “per aver onorato l’immagine più bella della Puglia” che la Di Laura ha ricevuto, tra gli tra gli altri riconoscimenti, anche il

Premio Internazionale Adriatico” nelle Marche nel 2023

La sua formazione di alto livello comprende corsi di perfezionamento ed aggiornamento presso istituzioni prestigiose come la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma e la Scuola del Balletto di Roma, dove ha avuto l’opportunità di frequentare uno stage con la mitica Carla Fracci. Ha inoltre perfezionato la sua tecnica con insegnanti provenienti dalle più grandi accademie internazionali, tra cui il Balletto dell’Opera di Parigi, il Balletto di Cuba, il Bolshoi di Mosca, l’Opera di Vienna e l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo.

L’artista tarantina, oltre alla sua brillante carriera artistica, dopo la maturità classica presso il “Liceo Archita di Taranto” conseguita con il massimo dei voti, ha conseguito una laurea in “Arti e Scienze dello Spettacolo” all’Università Sapienza di Roma, un Master e diversi corsi di aggiornamento/perfezionamento post-laurea, tra cui uno presso la prestigiosa “Università di Oxford”, dimostrando una versatilità che va oltre i confini della danza.

Roberta Di Laura è un’ambasciatrice della città di Taranto nel mondo che porta la sua arte e la sua eccellenza a livelli sempre più alti.