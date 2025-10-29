Tweet della Regione Puglia:
Sul palco del Teatro Comunale di Vicenza, venerdì 31 ottobre, si esibiranno dal vivo i dieci finalisti tra cui i 47 ballerini di The Aktitude, di Taranto, che sprigioneranno energia con la loro danza, e il 25enne Alessandro Malerba, di Salice Salentino, che incanterà il pubblico con la sua chitarra.
La finale di Italia’s Got Talent 2025 sarà trasmessa per la prima volta in diretta streaming su Disney+ a partire dalle 21:15.
Regione Puglia rivolge le congratulazioni a queste due realtà artistico-musicali del nostro territorio e augura loro di raggiungere soddisfazioni professionali appaganti e di successo.