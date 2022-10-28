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Halloween: a Brindisi e Lecce zucca day “per scoprire i segreti della regina dell’inverno” Stamattina

29 Ottobre 2022
zucca 3

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti Puglia che nei mercati di Campagna Amica organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

A Brindisi sabato 29 ottobre dalle ore 10,00 nel mercato di Campagna Amica in Viale Appia 226 ci sarà la prima esposizione delle zucche provenienti con diverse varietà, colori, forme e grandezze. Spazio anche ai consigli dell’agrichef per cucinarle al meglio in padella e si potranno degustare ricette a base di zucca, ma a Lecce al mercato di Campagna Amica in via 95° Reggimento Fanteria 110E ci saranno anche le lezioni di intaglio per prepararsi ad Halloween con l’esposizione di mostruose sculture.

In tutti i mercati saranno organizzate esposizioni dei vari tipi di zucca con focus sulla biodiversità, lezioni di intaglio, show cooking e per i bambini laboratori didattici e omaggi gustosi.

Nell’occasione sarà divulgato anche il Dossier Coldiretti “Le zucche sfidano clima e costi,” sulla produzione regionale ma anche i segreti per realizzare una perfetta zucca di Halloween.

 

 

 

 

 

 

 

 

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