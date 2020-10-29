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Puglia, ultima campanella. Ma Azzolina tuona contro Emiliano: riaprire immediatamente le scuole Da domani la didattica a distanza disposta dal presidente della Regione

29 Ottobre 2020
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Di Francesco Santoro:

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina contesta la decisione di chiudere le scuole presa ieri dal presidente Michele Emiliano. «La Regione Puglia ha sospeso le attività didattiche in presenza definendo ‘impressionante’ il numero dei contagi- commenta-. Eppure, secondo quanto ci ha comunicato, si tratta di 417 studenti risultati positivi (su una popolazione studentesca di 562 mila). La stessa Regione ha poi ammesso che il problema in realtà non è la diffusione del virus all’interno delle scuole ma l’organizzazione del lavoro della Sanità regionale. Pensare di risolvere il problema chiudendo le scuole è una mera illusione. Perché i ragazzi escono, anzi usciranno di più e rischieranno di contagiarsi. A scuola invece, non solo ci sono misure di sicurezza, ma anche protocolli che permettono controllo e tracciamento».

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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