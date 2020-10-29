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1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Happy Casa store: raggiunta quota 107 con le aperture di Bollate e Messina Il gruppo pugliese della grande distribuzione da Martina Franca si radica in tutta Italia

29 Ottobre 2020
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Raggiunge quota 107 centri commerciali il gruppo Happy Casa di Martina Franca. I centri sono sparsi in tutta Italia come testimoniano le due aperture odierne in Lombardia e in Sicilia, di Bollate e Messina.

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