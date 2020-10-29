Raggiunge quota 107 centri commerciali il gruppo Happy Casa di Martina Franca. I centri sono sparsi in tutta Italia come testimoniano le due aperture odierne in Lombardia e in Sicilia, di Bollate e Messina.
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