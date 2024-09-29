Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:



Fine evento – ore 18:05

La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti e sono stati instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino.

Alcuni treni Alta Velocità oggi non fermano a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; i passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare da Roma Tiburtina i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Vellocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14)

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:44)

• FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29)

• FA 8317 Roma Termini (16:05) – Lecce (21:49)

• FA 8319 Roma Termini (17:05) – Benevento (18:58)

• FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23)