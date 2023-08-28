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Isabella Lapenna, 22 anni, di Palo del Colle, è miss Miluna Puglia Domenica a Quasano

29 Agosto 2023
Miss Italia Isabella Lapenna e Miss Miluna Puglia 1

Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:

Isabella Lapenna, 22enne di Palo del Colle, laureata in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale, è Miss Miluna Puglia.

Miss Italia Isabella Lapenna e Miss Miluna Puglia 2È stata incoronata nel corso della finale regionale di Miss Italia dedicata al celebre brand di gioielli, storico partner del concorso di bellezza più celebre del Paese, che si è tenuta domenica 27 agosto in Piazza Rotonda a Quasano, località turistica a pochi chilometri da Toritto.

La giuria che l’ha premiata è stata presieduta dal sindaco di Toritto Dionisio Rotunno ed era composta da: Marianna Scarangella, assessora alla cultura e al turismo; Paola Abbrescia, dirigente dell’ufficio affari generali e vicesegretario comunale; Stefania Buccomino, presidente della Pro Loco Toritto – Quasano; Paolo Scicutella, presidente provinciale Fenimprese; Mariamichela Sarcinelli, beauty model; Samantha Alberto, imprenditrice e componente della consulta delle associazioni Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Bari; Giulio Lovero, stilista.

L’evento è stato organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Toritto e della Pro Loco di Toritto Quasano.

A condurlo Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud.

Sono saliti sul palco anche la cantante Elena Cappiello, con la sua splendida voce, e il musicomico Antonello Vannucci, con il suo cabaret che riedita in versione barese i grandi successi della musica italiana e internazionale.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Giuseppe Sifanno Hair Couture e da Il bello delle donne per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia:

LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Feninmprese Bari, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà, Tecnoacciai oltre l’acciaio.


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