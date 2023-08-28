Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:

Isabella Lapenna, 22enne di Palo del Colle, laureata in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale, è Miss Miluna Puglia.

È stata incoronata nel corso della finale regionale di Miss Italia dedicata al celebre brand di gioielli, storico partner del concorso di bellezza più celebre del Paese, che si è tenuta domenica 27 agosto in Piazza Rotonda a Quasano, località turistica a pochi chilometri da Toritto.

La giuria che l’ha premiata è stata presieduta dal sindaco di Toritto Dionisio Rotunno ed era composta da: Marianna Scarangella, assessora alla cultura e al turismo; Paola Abbrescia, dirigente dell’ufficio affari generali e vicesegretario comunale; Stefania Buccomino, presidente della Pro Loco Toritto – Quasano; Paolo Scicutella, presidente provinciale Fenimprese; Mariamichela Sarcinelli, beauty model; Samantha Alberto, imprenditrice e componente della consulta delle associazioni Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Bari; Giulio Lovero, stilista.

L’evento è stato organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Toritto e della Pro Loco di Toritto Quasano.

A condurlo Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud.

Sono saliti sul palco anche la cantante Elena Cappiello, con la sua splendida voce, e il musicomico Antonello Vannucci, con il suo cabaret che riedita in versione barese i grandi successi della musica italiana e internazionale.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Giuseppe Sifanno Hair Couture e da Il bello delle donne per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia:

LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Feninmprese Bari, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà, Tecnoacciai oltre l’acciaio.