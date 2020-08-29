Rilevazione del periodo 17-23 agosto. Indice di trasmissibilità corona virus: quante persone possono essere contagiate da un contagiato. Indice Rt nazionale: 0,75.
Abruzzo: Rt 0,8 (precedente 1,24)
Basilicata: Rt 0 (precedente 0)
Bolzano: Rt 0,49 (precedente 0,5)
Calabria: Rt 1,26 (precedente 0,77)
Campania: Rt 1,06 (precedente 1,02)
Emilia-Romagna: Rt 0,53 (precedente 0,45)
Friuli-VeneziaGiulia: Rt 0,78 (precedente 0,42)
Lazio: Rt 0,42 (precedente 0,87)
Liguria: Rt 1,11 (precedente 0,9)
Lombardia: Rt 0,52 (precedente 1,17)
Marche: Rt 0,56 (precedente 0,85)
Molise: Rt 0,16 (precedente 0)
Piemonte: Rt 0,75 (precedente 0,91)
Puglia: Rt 0,72 (precedente 0,8)
Umbria: Rt 1,24 (precedente 1,34)
Sardegna: Rt 1,1 (precedente 0,9)
Sicilia: Rt 0,68 (precedente 0,99)
Toscana: Rt 0,83 (precedente 0,96)
Trento: Rt 0,24 (precedente 0,41)
Valle d’Aosta: Rt 0,75 (precedente 0,8)
Veneto: Rt 0,84 (precedente 1,21)