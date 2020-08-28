Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Anche la dodicesima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo, in programma a Otranto dall’1 al 5 settembre prossimi, si annuncia ricca di appuntamenti sui temi che costituiscono la spina dorsale del dibattito geo-politico, sociale e culturale in corso tra gli addetti ai lavori, non solo in Italia.

Accoglienza, diritto all’informazione, uguaglianza sociale, ruolo delle donne e parità di genere, fake news, occupazione e lavoro saranno come sempre i temi caldi del confronto tra esperti previsto quest’anno esclusivamente in Largo di Porta Alfonsina, allo scopo di monitorare e contingentare gli ingressi all’area dei dibattiti secondo le normative di contrasto alla pandemia in corso. Non a caso i due focus principali di quest’anno, che permeeranno un po’ tutti i panel previsti nei cinque giorni del Festival, saranno l’emergenza Covid-19 e la sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alle coste salentine e in generale a quel Mediterraneo che costituisce il bacino d’elezione dell’iniziativa ideata ed organizzata dal giornalista Tommaso Forte con il patrocinio istituzionale della Regione – Presidenza della giunta regionale – e della Provincia di Lecce, e in partnership con Comune di Otranto, Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Puglia, Corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise.

Nutrito anche il parterre di ospiti in arrivo a Otranto nei giorni del Festival, cui parteciperanno anche il Ministro italiano per il Sud e la coesione sociale, Giuseppe Provenzano, e la Ministra della Giustizia della Repubblica d’Albania, Etilda Gjonaj Saliu, che si aggiungeranno ai giornalisti di Rai Tg1, Rainews24, SkyTG24, Rai Uno Mattina, La Stampa, La 7, The Post Internazionale, Rai Tg3, Ansa, Rete 4, Mediaset attesi a Otranto in quei giorni insieme a magistrati, diplomatici, avvocati, accademici. Durante il Festival sarà inoltre presentato il master in “Peacebuilding and Conflict Management” promosso dalla LUM Jean Monnet – School of Management.

La manifestazione culminerà il 5 settembre alle 20.30 con la consegna dei premi “Caravella del Mediterraneo”, quest’anno assegnati a Giovanna Botteri (RaiTg1), Renato Coen (SkyTg24), Francesca Nava (The Post Internazionale), Alberto Ceresoli (direttore dell’Eco di Bergamo), Patrizio Nissirio (Ansa), Sebastiano Lombardi (direttore di Rete 4). Il comitato scientifico ha inoltre assegnato quest’anno anche il premio alla “Comunicazione per la promozione del territorio” a Giuliano Sangiorgi.

Il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva afferma: “Il Festival dei Giornalisti del Mediterraneo è un evento culturale ormai consolidato, che si contraddistingue per identità e finalità e che, anche quest’anno, ci darà una nuova, preziosa occasione di incontro e confronto, quanto mai utile nel tempo che stiamo vivendo. I temi caldi al centro del dibattito saranno tanti e le autorevoli personalità del mondo giornalistico e non solo, chiamati ad affrontarli, offriranno senz’altro importanti spunti di riflessione individuale e collettiva”.

“E’ un piacere, anche quest’anno – commenta il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi – ospitare il Festival Giornalisti del Mediterraneo, appuntamento ormai imperdibile che caratterizzala la fine dell’estate otrantina. Un premio importante dedicato all’approfondimento, a chi garantisce la buona informazione e affronta temi legati al bacino Mediterraneo. La nostra città è la location ideale per questa manifestazione, ponte tra Oriente e Occidente, terra degli incontri tra tutti i popoli del Mediterraneo. E quest’anno il Festival tratterà anche le tematiche legate al momento storico che stiamo vivendo e di cui siamo protagonisti, nostro malgrado, l’emergenza da Covid-19”.

“Siamo particolarmente orgogliosi – aggiunge Tommaso Forte – di essere una delle pochissime manifestazioni che hanno retto l’urto della pandemia e che dunque si svolgeranno, nel rispetto rigoroso delle regole previste. Questa opportunità ci consegna una maggiore responsabilità, la stessa con cui affronteremo e offriremo al pubblico l’approfondimento sui temi dell’attuale dibattito pubblico, legati inevitabilmente al periodo straordinario e difficile che tutto il mondo sta vivendo”.

“Credo che parlare di pari opportunità – evidenzia Stella Sanseverino – sia quanto mai significativo in un luogo come Otranto, che si affaccia su due mari ed è il punto di congiunzione fisica, sociale e ideale del Mediterraneo. E devo ringraziare tanto la consigliera di parità, l’avvocato Maraschio, per aver voluto questa iniziativa, quanto il suo artefice principale, Tommaso Forte. Un’occasione quanto mai utile per fare chiarezza sullo stato delle cose, il Festival, perché spesso si parte dall’idea che la parità di genere sia stata già raggiunta, e invece la strada verso questo traguardo è ancora lunga, perché i sistemi sono refrattari ad adeguarsi”.

“Come vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, e da salentina – sottolinea Serena Fasiello – sono particolarmente contenta che la rassegna si confermi un appuntamento radicato nella provincia di Lecce, da sempre terra di accoglienza e sintesi delle culture e del dialogo, due elementi che sono anche alla base di un buon giornalismo. Informare con accuratezza e responsabilità, è questo il linguaggio universale del giornalismo: più che la lingua, il luogo e il mezzo, per un giornalista conta lo scrupolo con cui raccoglie e diffonde le notizie di interesse comune, avendo come unico faro la ricerca della verità”.

Partner ufficiali della manifestazione – che si avvale del marchio “Abil Festa”, pertanto è fruibile da persone con disabilità – sono: Fondazione Advantage, Advantage Green e Quarta Caffè. Media partner, invece, Ansa Med, Nuove Radici.World, Cosmo WDR Radio e Icon Radio.

PROGRAMMA

Otranto, 1 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 20.30/21.30

Mediterraneo con la mascherina e scenari geopolitici

Marco Carnelos, Ex ambasciatore italiano in Iraq; Fabio Agostini, Ammiraglio Marina Militare, comandante missione Eunavform-Med Irini; Paolo Di Giannantonio, Rai Tg1; Paola Moscardino, La 7. Modera: Cristina Giudici, NuoveRadici.World

Otranto, 1 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 21.30/22.00

Iniziativa dell’Università LUM Jean Monnet

Presentazione del Master di I livello in Gestione della pace e dei conflitti

Emanuele Degennaro, Magnifico Rettore Università LUM Jean Monnet; Francesco Bellino, Direttore del Master; Francesco Alicino, Docente di Diritto Costituzionale – Lum; Nicola Cipriani, Docente di Diritto Privato; Valentina Battista, Coordinatrice del Master

Modera: Tiziana Prezzo, Sky Tg24

Otranto, 1 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 22.00/23.00

Diritti e lavoro: la sfida di essere donne

Tiziana Prezzo, Sky Tg24; Stella Sanseverino Consigliere di Parità supplente della Regione Puglia

Francesco Bruni, Avvocato; Sebastiano Leo, Assessore Al Lavoro – Regione Puglia

Serenella Molendini, Consigliera Nazionale di Parità. Modera: Rosaria Bianco, giornalista

Otranto, 1 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 23.00/24.00

Il dialogo dopo il Covid-19. Porti, sicurezza, accoglienza, politica euro-mediterranea

Francesco Mandoj, Magistrato; Francesco Alicino, Docente di Diritto Costituzionale – Lum; Gigi Spedicato, Docente di Sociologia presso l’Università del Salento; Tiziana Prezzo, Sky Tg24. Modera: Paolo Di Giannantonio, Rai Tg1

Otranto, 2 settembre 2020, ore 9.00/13.00 – Castello Aragonese

Ambiente: il ruolo della Regione Puglia nel Mediterraneo e Parlamento Europeo

Barbara Valenzano, Direttore Dipartimento Mobilità, Ecologia, Paesaggio, Ambiente, Paesaggio.

Giorgia Barbieri, Giurista in materia ambientale Regione Puglia; Daniela Battista, Ingegnere esperto in tema di ambiente e territorio; Alessio Piscotti, Ingegnere esperto in tema di energia e ambiente. Modera: Rosaria Bianco, giornalista

Otranto, 2 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 20.30/21.00

Profughi del clima – Rubettino Editore

Un libro di Francesca Santolini, La Stampa

Discute con l’autrice Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud, Paolo Di Giannantonio, Rai Tg1

Otranto, 2 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 21.00/22.00

Terra e Mare: il ruolo delle istituzioni e della società civile

Barbara Valenzano, Direttore Dipartimento Mobilità, Ecologia, Paesaggio, Ambiente – Regione Puglia; Alessandra Gallone, Commissione Ambiente – Senato della Repubblica; Pierpaolo Cariddi, Sindaco di Otranto; Antonio Quarta, Imprenditore; Francesco Confuorti, Presidente Fondazione Advantage. Modera: Gloria Indennitate, Gazzetta del Mezzogiorno

Otranto, 2 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 22.00/23.00

Società: diseguaglianza sociale tra donne e uomini

Etilda Gjonaj, Ministro della Giustizia del Governo Albanese; Stella Sanseverino

Consigliere di Parità supplente della Regione Puglia; Francesco Mandoj, Magistrato; Tiziana Prezzo, Sky Tg24; Maria Pia Vigilante, avvocata. Modera: Leda Cesari, Quotidiano di Puglia

Otranto, 2 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 23.00/24.00

Comunicare in tempo di crisi. Le testimoniane dei giornalisti.

Paola Moscardino, La 7; Paolo Di Giannantonio, Rai Tg1; Tiziana Prezzo, Sky Tg24

Gigi Spedicato, Docente di Sociologia presso l’Università del Salento. Modera: Vincenzo Carriero, giornalista

Otranto, 3 settembre 2020, ore 9.00/13.00 – Castello Aragonese

Sostenibilità ambientale: tutela del patrimonio marino costiero e del territorio. Soluzioni e opportunità.

Barbara Valenzano, Direttore Dipartimento Mobilità, Ambiente e Paesaggio – Regione Puglia

Giorgia Barbieri, Responsabile giuridico in materia di ambiente e paesaggio – Regione Puglia

Caterina Dibitonto, Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità – Regione Puglia

Nicola Panico, Presidente Area Naturale Protetta Costa Otranto Santa Maria di Leuca

Antonio Quarta, imprenditore turistico; Francesco Confuorti, Presidente Fondazione Advantage

Modera: Tommaso Forte, giornalista

Otranto, 3 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 20.30/21.30

Vedere e raccontare l’emergenza Covid-19: il ruolo del cronista

Alessio Lasta, Piazza Pulita – La7; Stefania Battistini, Rai Tg1; Paola Baruffi, Sky Tg24

Francesca Nava, The Post Internazionale. Modera: Renato Piccoli, Rai Tg3 Puglia

Otranto, 3 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 21.30/23.00

Presentazione di Libri

Ore 21.30 – Antonino Monteleone, Le Iene “David Rossi” – edito da Round Robin

Discute con l’autore Luigi Politano, Editore

Ore 22.00 – Tommaso Forte, giornalista

Michele Emiliano, l’ultimo re di Puglia – edito da Round Robin

Discute con l’autore Paolo Di Giannantonio, Rai Tg1, Paola Moscardino, La 7

Ore 22.30 – Alessio Lasta – La Costituzione – edito da Add Editore

Discute con l’autore Francesco Bruni, Avvocato

Otranto, 3 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 23.00/24.00

Il ruolo delle donne in politica. La parità di genere nella legge elettorale

Stella Sanseverino, Consigliere di Parità supplente della Regione Puglia; Valeria Pellegrino, Avvocata; Cristina Rizzo, Avvocata; Annarita Marasco, Avvocata; Maria Cristina Rizzo, già sindaco di Uggiano la Chiesa. Modera: Cristina Giudici, NuoveRadici.World

Otranto, 4 settembre 2020, ore 9.00/13.00 – Castello Aragonese

Qualità della vita, mobilita, trasporto pubblico: Il ruolo della Regione Puglia nell’ambito della cooperazione internazionale e del trasporto transfrontaliero.

Barbara Valenzano, Direttore Dipartimento Mobilità, Ambiente e Paesaggio – Regione Puglia

Matilda Mali, Ricercatrice Politecnico di Bari; Giuseppe Colafati, Sindaco Poggiardo

Pierpaolo Cariddi, Sindaco di Otranto; Francesco Confuorti, Presidente Fondazione Advantage

Modera: Bernardo Notarangelo, esperto di politiche internazionali

Otranto, 4 settembre 2020, ore 15.00/18.30 – Castello Aragonese

Giornalismo, cyberbullismo, sport e disabilità: raccontare la cronaca

Patrizio Nissirio, Ansa; Alessio Lasta, La7; Emiliano Cirillo, Rai Tg3

Modera: Cristina De Benedetto, Assessore ai Servizi Sociali Comune di Otranto

Otranto, 4 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 20.30/21.30

Il Covid e la responsabilità delle reti: lo storytelling che ha scandito il lockdown

Alessio Lasta, Piazza Pulita – La7; Sebastiano Lombardi, Direttore Retequattro

Gaetano Castellaneta, Avvocato; Anna Bisogno, Docente di Radio e Televisione UNI Mercatorum; Alberto Ceresoli, Direttore Eco di Bergamo; Renato Coen, Sky Tg24. Modera: Massimo Scaglioni, Università Cattolica di Milano

Otranto, 4 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 21.30/22.30

Giornalisti e Magistrati: colpevoli o innocenti?

Leonardo Leone De Castris, Procuratore della Repubblica di Lecce; Stefano Dambruoso, Magistrato presso la Procura della Repubblica di Bologna; Francesco Paolo Sisto, Avvocato penalista; Stella Sanseverino, Avvocata penalista; Gaetano Castellaneta, avvocato penalista.

Moderano: Paolo Di Giannantonio, Rai Tg1, Stefano Polli, Vice direttore dell’Ansa

Otranto, 4 settembre 2020, Largo Porta Alfonsina, ore 22.30/24.00

Covid e fake news: il rischio di inquinare la notizia

Alex Orlowski, esperto di propaganda in rete; Luca Nicotra, Avaaz Italia; Carlotta Ricci, Inviata di Unomattina- Rai; Gaetano Castellaneta, Avvocato penalista; Alessio Lasta, inviato di “Piazzapulita” LA7; Fabrizio Benvenuto, presidente dell’International Association of Microsoft Channel Partners. Moderatore: Patrizio Nissirio, Ansa

Premio “Caravella del Mediterraneo

Otranto, 5 settembre, ore 20.30, Largo Porta Alfonsina

Renato Coen, SkyTg24; Giovanna Botteri, Rai; Francesca Nava, The Post Internazionale; Alberto Ceresoli, Direttore dell’Eco di Bergamo; Patrizio Nissirio, Ansa; Sebastiano Lombardi, Direttore di Retequattro; Giuliano Sangiorgi, leader Negramaro.