Anche in Puglia il concorso per le foto dei monumenti: Wiki Loves Monuments, a settembre

Il concorso regionale Wiki Loves Puglia

Una delle novità di quest’anno per la Puglia è il concorso locale Wiki Loves Puglia, che affiancherà gli altri otto concorsi regionali organizzati dai soci Wikimedia Italia in Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Provincia di Como e Lazio. Wiki Loves Puglia è organizzato in collaborazione con l’associazione cine-fotografica Kaleidos; in palio per i primi tre classificati premi in buoni regalo, del valore di 70 euro per il primo classificato, 50 euro per il secondo e 30 euro per il terzo.

Nel mese di settembre, in cui si svolge il concorso, verranno organizzate sul territorio pugliese delle wikigite, safari fotografici per immortalare i monumenti partecipanti: il calendario sarà diffuso sul sito https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wikigite e sulla pagina Facebook del concorso regionale, Puglia.wiki.

La premiazione dell’edizione regionale si terrà il 21 dicembre presso la Sala del Colonnato della città metropolitana di Bari, seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica delle foto vincitrici del concorso, che durerà fino al 31 gennaio 2020.

Per partecipare, visita il link https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/partecipa e seguire le istruzioni sul sito. Per maggiori dettagli sul concorso si veda: https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/

Wikimedia Italia

Wikimedia Italia (WMI) è un’Associazione di promozione sociale che dal 2005 favorisce il miglioramento e l’avanzamento del sapere e della cultura. In particolare, WMI promuove la produzione, la raccolta e la diffusione di contenuti liberi (open content), ossia di opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che ne permetta l’elaborazione e/o la diffusione gratuita per ogni scopo (anche commerciale).

L’Associazione è inoltre impegnata a diffondere la conoscenza e aumentare la consapevolezza in merito alle questioni sociali e filosofiche correlate ai temi della cultura libera e del pubblico dominio.

In qualità di capitolo nazionale riconosciuto da Wikimedia Foundation Inc., WMI promuove e sostiene lo sviluppo dei principali progetti in lingua italiana della Fondazione, primo fra tutti Wikipedia, l’enciclopedia libera e collaborativa.