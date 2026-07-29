Il trattato che dava competenze alla Corte penale internazionale fu firmato a Roma. L’Italia, per questo, dovrebbe avere anche una sorta di rispetto ulteriore per le decisioni della Corte.

L’altro ieri il Wing of Zion ha sorvolato fra gli altri Grecia, Italia (con passaggio sulla Puglia) e Francia nel volo per Washington. A bordo il capo del governo israeliano, Benjamin Netanyahu nei confronti del quale la Corte penale internazionale ha emesso il mandato di arresto.

L’Italia, come gli altri del resto, non ha provveduto ad eseguire quel mandato. Né l’altro ieri né le altre volte in cui Netanyahu ha sorvolato l’Italia.