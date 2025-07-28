Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Grottaglie:

Prosegue con “W Muozzart” (2025), film di Sebastiano Rizzo, la rassegna di cinema all’aperto “Cineforum al Castello…sotto le stelle”, promossa dal Comune di Grottaglie in collaborazione con Apulia Film Commission. Le proiezioni si svolgono nel Giardino mediterraneo del Castello episcopio, una scenografia naturale ricca di fascino e di storia. Il secondo di quattro appuntamenti, “W Muozzart”, è programmato martedì 29 luglio, alle ore 20.30. La scorsa settimana si è svolta la prima serata, con la proiezione de “L’Ultima Sfida” di Antonio Silvestre, che ha avuto un buon consenso di pubblico e di critica e ha visto protagonisti alcuni importanti attori italiani. Tutti gli appuntamenti del cineforum sono con ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. Gli eventi sono parte del cartellone estivo “Terraviva” della Città di Grottaglie.

“W Muozzart” di Sebastiano Rizzo (2025) racconta la storia di Tommaso, che sta cercando di sfuggire alla propria morte. L’incontro con una ragazza francese può offrirgli un’opportunità di cambiare vita. Tutto accade nel corso di una giornata, unità di tempo, uno dei principi dell’unità drammatica aristotelica. Tommaso, un tempo un bravo ragazzo, che si è fatto attirare dai guadagni facili ed è ora un pesce piccolo della criminalità e Justine, una ragazza francese sulle tracce del suo ex, si incontrano per caso in una stazione di servizio. Una scritta campeggia nel bagno della stazione di servizio. I due finiscono per viaggiare insieme verso Giovinazzo, in Puglia, paese d’origine di Tommaso e dell’ex di Justine. Lei in

cerca del suo ex, lui in fuga dai malavitosi, si ritroveranno coinvolti l’una nelle vicende dell’altro, fino alla notte, in quella stessa stazione di servizio. Tommaso spera di trovare una soluzione alle sue vicende e Justine confida in un ricongiungimento. Un uomo che cerca di salvare la propria vita e una donna che non smette di credere nell’amore: Sebastiano Rizzo costruisce le scene e la narrazione creando un legame profondo tra i due protagonisti, senza scadere nelle romanticherie. Un buon uso dei flashback e una fotografia molto interessante dei luoghi scelti, contribuisce ad arricchire la comprensione della storia. Il titolo rimanda ad una citazione dotta dello scrittore Antoine de Saint-Exupéry (“In ognuno di noi c’è un Mozart assassinato”, una metafora per descrivere la perdita di umanità, il decadimento spirituale e il tradimento della propria essenza) e gioca volutamente sul nome del celebre compositore austriaco.

Le altre date e titoli della rassegna “Cineforum al Castello…sotto le stelle” (inizio ore 20.30, Giardino mediterraneo del Castello episcopio, Grottaglie) sono programmate martedì 5 agosto (Casi el Paraiso di Edgar San Juan) e sabato 16 agosto (film Malamore di Francesca Schirru).

Le trame e tutte le informazioni sono sul sito https://www.grottaglieturismo.puglia.it/