Di Francesco Santoro:

«Leggo con una certa punta di vanità che fra i 2.000 emendamenti presentati dalla opposizione per non far votare la legge sulla parità di genere nelle candidature, faceva capolino anche un emendamento anti-Lopalco. Abbiamo la prova provata che un nutrito gruppo di consiglieri a fine legislatura sono terrorizzati all’idea che a settembre dovranno tornare a lavorare». Così il coordinatore dell’organismo pugliese anti Covid, Pier Luigi Lopalco, che sulla sua pagina Facebook commenta il via libera del Consiglio regionale all’emendamento presentato dal centrodestra che prevede l’impossibilità di candidarsi per chi ricopre ruoli nelle task force. «Mi dispiace per loro, ma spero proprio che a favorire la porta di uscita sia un nutrito drappello di donne e persone competenti che diano nuovo respiro a quell’aula», prosegue il professore del’Università di Pisa, che, comunque, potrà partecipare alle prossime elezioni perché la nuova legge elettorale della Regione Puglia non è stata approvata.