A Bari un uomo di 75 anni è morto, durante il jogging, stroncato dal caldo. Le temperature mettono in difficoltà, peraltro, in Puglia come nel resto d’Italia, anche stando fermi. Nei giorni scorsi, in un solo giorno, a Parma mille persone al pronto soccorso, per esempio. Anche oggi è prevista canicola nel nostro Paese così come nell’Europa occidentale flagellata (in particolare la Francia) dagli effetti dell’anticiclone africano.

In settimana peraltro è previsto un cambiamento, non di poco conto, qui in Italia: calo delle temperature (riguarderà anche la Puglia) anche di dieci gradi e, in varie zone del Paese, violenti temporali. Già da oggi. Nove regioni in allerta, fra queste la Basilicata.