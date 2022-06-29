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Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Bari fra le 19 città campione in codice rosso oggi, 22 domani Meteo, ondate di calore: molte zone d'Italia oltre i quaranta gradi

29 Giugno 2022
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Di seguito lo schema diffuso dal ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Citta’ 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022
.ANCONA Livello2 Livello3 Livello3
.BARI Livello2 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello2 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello1
.BRESCIA Livello1 Livello1 Livello2
.CAGLIARI Livello3 Livello3 Livello3
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello2 Livello3 Livello3
.CIVITAVECCHIA Livello3 Livello3 Livello3
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello1
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello3 Livello3 Livello3
.MILANO Livello1 Livello1 Livello2
.NAPOLI Livello3 Livello3 Livello3
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello2 Livello3 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello3 Livello3 Livello3
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello1 Livello1 Livello1
.TRIESTE Livello2 Livello2 Livello3
.VENEZIA Livello2 Livello2 Livello3
.VERONA Livello2 Livello2 Livello3
.VITERBO Livello2 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


Fritrak - Trasporto acqua




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