Di Francesco Santoro:



Foggia, desolatamente ultima, non è una provincia a misura di bambino; la Bat è una delle tre province italiane dove i giovani vivono peggio; mentre Taranto e Brindisi, rispettivamente 96esima e 97esima, sono le pugliesi messe peggio per la vivibilità degli anziani. È quanto emerge dal report sulla qualità della vita di Infodata-Sole24ore, che ha stilato tre nuove classifiche per classi di età. «Ad ogni parametro è stato poi assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 0-1000- scrive Michela Finzio sul quotidiano edito da Confindustria-. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti».

Le graduatorie riflettono la capacità di garantire ai cittadini servizi efficienti, le condizioni di vita e le mancanze nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. E il quadro che emerge è a dir poco desolante, perché la Puglia non è una regione per giovani. L’area metropolitana di Bari si piazza al 90esimo posto; la provincia di Brindisi è 95esima; mentre Foggia, Lecce e Taranto sono 99esima, 100esima e 101esima. I baresi sono gli unici a sorridere, quantomeno per la qualità della vita di bimbi (51esimo posto) e anziani (69esimo).