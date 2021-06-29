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Qualità della vita, come vanno male le province pugliesi Infodata Il Sole 24 ore: qualche barlume nel barese ma finisce lì

29 Giugno 2021
noinotizie

Di Francesco Santoro:

Foggia, desolatamente ultima, non è una provincia a misura di bambino; la Bat è una delle tre province italiane dove i giovani vivono peggio; mentre Taranto e Brindisi, rispettivamente 96esima e 97esima, sono le pugliesi messe peggio per la vivibilità degli anziani. È quanto emerge dal report sulla qualità della vita di Infodata-Sole24ore, che ha stilato tre nuove classifiche per classi di età. «Ad ogni  parametro è stato poi assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 0-1000- scrive Michela Finzio sul quotidiano edito da Confindustria-. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti».
Le graduatorie riflettono la capacità di garantire ai cittadini servizi efficienti, le condizioni di vita e le mancanze nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. E il quadro che emerge è a dir poco desolante, perché la Puglia non è una regione per giovani. L’area metropolitana di Bari si piazza al 90esimo posto; la provincia di Brindisi è 95esima; mentre Foggia, Lecce e Taranto sono  99esima, 100esima e 101esima. I baresi sono gli unici a sorridere, quantomeno per la qualità della vita di bimbi (51esimo posto) e anziani (69esimo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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