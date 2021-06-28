Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:



Radio Norba Cornetto Battiti Live, in programma martedì 29 giugno, avrà una forte trazione internazionale. Sul palco saliranno, infatti, due formazioni che negli ultimi due anni hanno ottenuto centinaia di milioni di stream e il dj più famoso del mondo. L’appuntamento è sempre alle 21 in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su La terza puntata del, in programma, avrà una forte trazione internazionale. Sul palco saliranno, infatti, due formazioni che negli ultimi due anni hanno ottenuto centinaia di milioni di stream e il dj più famoso del mondo. L’appuntamento è sempre alle 21 in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it norbaonline.it . È inoltre possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive.

Dicevamo degli ospiti internazionali: sul main stage di Otranto, per la terza puntata, saliranno Sophie and The Giants con la hit “Right Now”, che è anche la sigla del Radio Norba Cornetto Battiti Live: Sophie Scott duetterà poi con Michele Bravi in “Falene”, il nuovo singolo del cantautore umbro; ci sarà poi il produttore tedesco Purple Disco Machine, col successo da 250 milioni di stream “Hypnotized”, quattro dischi di platino solo in Italia, e il nuovo singolo “Playbox”; e poi il grande Bob Sinclair, dj che ha fatto ballare il mondo intero con i suoi celebri remix e per la prima volta al Battiti Live con “We could be dancing” e un remix dei suoi più grandi successi.

Grandi nomi anche fra gli italiani: torna dopo qualche anno sul palco di Battiti Emma, che da qualche giorno ha celebrato i suoi 10 anni di carriera con l’uscita dell’album “Best of me”. Ci sarà poi una delle coppie italiane più forti sul panorama internazionale, Rocco Hunt e Ana Mena, che con “A un passo dalla luna” hanno ottenuto 5 dischi di platino in Italia e 5 in Spazia e sono nella top ten in Francia: a Battiti porteranno anche il loro nuovo singolo, “Un bacio all’improvviso”. Altre coppie che quest’estate stanno facendo furore: Clementino e Nina Zilli con “Senorita” e Noemi e Carl Brave con la loro hit “Makumba”. Nel ricco programma della terza serata anche Mr. Rain, autore di “Meteoriti” e di “Non c’è più musica”, Lil Jolie che duetterà con Carl Brave in “Regole” e poi il rapper romano, Il Tre, in partenza con il suo tour estivo “Io non sono come te”. Tornano i Sottotono con “Mastroianni”, Fred De Palma, uno dei protagonisti indiscussi dell’estate, con “Ti raggiungerò”, Ermal Meta, che con il suo entusiasmante “Uno” sta accompagnando la cavalcata degli azzurri ad Euro 2020, Takagy e Ketra con Giusy Ferreri e la loro orientaleggiante “Shymmi shymmi”, Gaia con “Boca”, altro brano che fa ballare.

E infine altre tre grandi esibizioni “on the road”: Alvaro Soler da Bari, Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto.

Un’altra serata all’insegna di tanta buona musica condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio inviata tra il pubblico. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è supportato da brand italiani ed internazionali di primissimo livello. Fra tutti Coca-Cola, main sponsor e brand iconico nel cuore di intere generazioni. Gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova. Non mancheranno top brand del territorio: P. Petroli, Deliziosa, Gruppo Megamark con i supermercati Dok e Famila, Carta Wow, Acqua Orsini e Sinisi. Hair Sponsor ufficiale, Wella Professionals.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart“, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).