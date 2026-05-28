Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Torremaggiore:

Il Comune di Torremaggiore, quale Città D’arte, ha aderito al prestigioso Gio Festival- prima edizione, ideato e promosso da Camera di Commercio di Foggia, in sinergia con il Comune di Foggia e la Regione Puglia;

Abbiamo voluto fortemente partecipare con la nostra location d’eccezione, afferma l’assessore alla Cultura Ilenia Coppola, considerata l’elevata qualità del programma, e la missione dell’ambizioso progetto culturale.

Il programma in cui convivono Eccellenza Operistica e Passione Locale, nasce come tributo alla figura di Umberto Giordano, compositore foggiano che ha segnato la storia del Verismo mondiale e ha l’obiettivo di valorizzare il territorio della Capitanata, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto.

“Non è solo una rassegna musicale, ma un atto di amore verso la Daunia, volto a preservare l’attività artistica locale infondendovi un respiro contemporaneo e internazionale. Ogni nota eseguita è un ponte tra la memoria storica e il futuro della cultura operistica”. Sabato 6 giugno, alle ore 21.30, il suggestivo scenario del Castello Ducale De Sangro ospiterà una straordinaria serata dedicata alla grande opera e alle emozioni del Verismo.

“Un Giordano, s’il vous plaît! – Amor ti vieta. Passioni veriste” accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra arie, duetti e atmosfere senza tempo ispirate al genio di Umberto Giordano. Il titolo, tratto dalla celebre aria dell’opera Fedora, anticipa il tema centrale della serata: la passione totalizzante, spesso tragica e sempre travolgente, tipica del Verismo. Il programma si snoda attraverso le arie, i duetti e gli intermezzi più significativi della produzione giordaniana, offrendo al pubblico un’immersione totale nelle atmosfere di fine Ottocento, dove il canto si fa specchio della vita vera.

Protagonisti della serata saranno il soprano Daria Masiero, il tenore Dario Di Vietri e il Quintetto “U. Giordano”, per un appuntamento che unisce musica, arte e valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

Al termine del concerto è previsto un brindisi conviviale con artisti e pubblico.