Di seguito il comunicato:

Prevenzione, salute e corretti stili di vita scendono in piazza con “Il Villaggio della Prevenzione”, iniziativa promossa dalla ASL Bari e dal Dipartimento di Prevenzione, in programma dal 28 al 30 maggio 2026 nell’ex Mercato del Pesce di Bari, in piazza del Ferrarese.

Il taglio del nastro del Villaggio – nell’ambito del Festival Women and City – si è tenuto oggi alla presenza del presidente III Commissione (Sanità e servizi sociali) della Regione Puglia, Felice Spaccavento, del direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, della direttrice sanitaria Rosella Squicciarini, e del direttore del Dipartimento di Prevenzione, Nicolò De Pasquale, insieme a tutti gli operatori coinvolti e di Annamaria Ferretti, presidente del Municipio 1 di Bari e delegata del sindaco per le Politiche di genere e Pari opportunità nei cinque Municipi della città.

«Promuovere corretti stili di vita significa fare prevenzione ogni giorno. Alimentazione equilibrata, attività fisica, vaccinazioni, screening, sicurezza alimentare, salute ambientale e benessere psicofisico sono strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità. Con “Il Villaggio della Prevenzione” vogliamo portare questi temi fuori dagli ambulatori e renderli patrimonio condiviso, attraverso attività concrete, momenti divulgativi e occasioni di confronto diretto con i professionisti sanitari», dichiara il Direttore Generale della ASL Bari, Luigi Fruscio.

L’iniziativa nasce dall’adesione della ASL Bari a “Women & the City”, trasformando un appuntamento dedicato alla partecipazione e alla vita della città in una occasione più ampia di promozione della salute e della cultura della prevenzione rivolta all’intera comunità. Pur inserendosi nel calendario del festival, il Villaggio sarà infatti aperto a cittadini di ogni età, con attività dedicate non solo alla salute femminile, ma più in generale alla prevenzione oncologica, cardiovascolare, respiratoria, alimentare e ambientale.

Per tre giorni il centro cittadino ospiterà 8 stand tematici dedicati alla promozione della salute, con attività gratuite rivolte alla popolazione tra screening, spirometrie, medicina di genere, vaccinazioni, consulenze, incontri divulgativi e dimostrazioni pratiche. Saranno impegnati un centinaio di operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, al Servizio di Emergenza Territoriale 118, alla Pneumologia dell’Ospedale San Paolo e alla Cardiologia del Distretto di Triggiano, coinvolti nei percorsi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolti ai cittadini.

Tra i servizi disponibili ci saranno prenotazioni di mammografie, HPV Test e Pap Test, consegna dei kit per lo screening del colon retto ed esecuzione dello screening HCV dedicato alla popolazione nata tra il 1969 e il 1989. Previsti inoltre counselling di Medicina dei Viaggi, attività vaccinali per adolescenti, adulti e anziani, consulenze nutrizionali, anamnesi alimentari e rilevazione dei parametri antropometrici.

Nel Villaggio troveranno spazio anche ad attività di screening cardiovascolare dedicate alle donne in menopausa, con percorsi mirati. Presenti inoltre attività informative e divulgative dedicate alla sicurezza alimentare, alla salute animale e all’approccio One Health, con focus sulla filiera alimentare, il benessere animale, la prevenzione del randagismo, la micologia, la sicurezza degli alimenti e la prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.

Il Servizio 118 sarà presente con dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare, disostruzione delle vie aeree negli adulti e nei bambini ed esercitazioni pratiche con manichini. Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro proporrà invece attività informative e approfondimenti sui rischi professionali in ottica di genere.

Accanto agli stand informativi, il Villaggio ospiterà un calendario di talk e incontri divulgativi dedicati alla medicina di genere, alla prevenzione oncologica, alla vaccinazione in gravidanza, all’alimentazione, ai corretti stili di vita, alla sicurezza alimentare, alla salute nei primi mille giorni di vita, alla prevenzione cardiovascolare e alla salute ambientale.

Coinvolti nelle attività tutti i servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione: Igiene e Sanità Pubblica, Screening oncologici, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e Servizi Veterinari, con il Servizio di Sanità Animale, il Servizio di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e il Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

«Il Villaggio della Prevenzione – dichiara il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, Nicolò De Pasquale – nasce con l’obiettivo di far conoscere più da vicino ai cittadini il ruolo e le attività del Dipartimento di Prevenzione, valorizzando il lavoro quotidiano delle professioniste e dei professionisti impegnati nella tutela della salute pubblica. Vogliamo creare uno spazio aperto, accessibile e multidisciplinare in cui la prevenzione diventi esperienza concreta di incontro, ascolto e consapevolezza. Screening, vaccinazioni, sicurezza alimentare, salute animale, prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, educazione sanitaria e corretti stili di vita sono attività che incidono ogni giorno sul benessere collettivo e sulla qualità della vita delle comunità. Portare questi temi nel cuore della città significa avvicinare sempre di più i servizi sanitari alle persone e rafforzare la cultura della prevenzione».