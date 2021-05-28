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Martina Franca: la riapertura del Verdi con Federico Zampaglione Stasera il frontman dei Tiromancino replica al teatro Orfeo di Taranto

29 Maggio 2021
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Di Francesco Santoro’

È stata riapertura anche per il teatro Verdi di Martina Franca, cosa che gli appassionati di cinema attendevano con ansia da mesi. “Morrison”, quarto lungometraggio del frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione, ha tenuto a battesimo un riavvio che sa di speranza. Misure di sicurezza rigide- distanziamento, mascherina, accessi contingentati, capienza ridotta-, ma il grande schermo si illumina come accadeva prima delle terribili ondate pandemiche. E in sala, Zampaglione, l’attrice pugliese Giglia Marra e Giulio Dilonardo, presidente dell’Agis di Puglia e Basilicata e patron del teatro, hanno salutato il ritorno del pubblico.

Stasera il film viene presentato, sempre con la presenza di Federico Zampaglione, al teatro Orfeo di Taranto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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