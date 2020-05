Solo nel 16 per cento dei casi c’è stato l’assenso. Dati di ieri non esattamente incoraggianti per l’indagine sierologica. È pur vero che solo uno su venti ha detto no ma che per quattro quinti si tratti di persone da ricontattare dà la misura di quanto l’operazione non sia semplicissima.

In Puglia sono complessivamente 8064 le persone fra le 150mila di tutta Italia individuate dall’Istat, sulla base di vari parametri, per l’indagine. Le telefonate ai cittadini selezionati vengono effettuate dalla Croce Rossa e specificamente dal numero telefonico 065510.