Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Il Comune di Martina Franca ha ottenuto un contributo di 94.855,71 euro dalla Sezione Protezione Civile

Regionale a conclusione dell’accoglimento della proposta progettuale presentata dal competente

Ufficio comunale nell’ambito del “POR Puglia 2014–2020 – Azione 5.2 “Interventi per la riduzione

del rischio incendi e del rischio sismico”.

Gli interventi finanziati consentiranno all’Amministrazione comunale di realizzare un sistema

integrato di monitoraggio, previsione e prevenzione del rischio incendi composto da sensori,

termocamere e strumenti tecnologici altamente performanti il cui utilizzo è attuato anche mediante

strategia di comunicazione in real time, storicizzazione del dato degli eventi e trasmissione

immediata al centro di Protezione Civile Comunale ed agli organi di sorveglianza e controllo

presenti sul territorio.

Tale sistema sarà istallato nei prossimi mesi all’interno delle aree boscate della Riserva Naturale

Regionale Bosco delle Pianelle.

Sempre per la Riserva Naturale Regionale Bosco delle Pianelle è stata ammessa ad istruttoria

un’altra richiesta di finanziamento. Il Comune è in attesa di erogazione del contributo di

295.000,00 euro a seguito della domanda di sostegno presentata nell’ambito del PSR 2014-2020

Puglia – Misura 8 – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio

forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. I fondi consentiranno la

realizzazione di un progetto di miglioramento boschivo principalmente mirato al rafforzamento e

potenziamento della funzionalità delle superfici forestali al fine di prevenire e/o contrastare le

conseguenze dovute ad eventi catastrofici (incendi, calamità naturali, ecc) di dissesto idrogeologico,

siccità ed inondazioni.

In particolare, il progetto consiste nella realizzazione delle infrastrutture necessarie alla tutela e

salvaguardia dell’area dagli incendi boschivi, attraverso un viale perimetrale tagliafuoco, piste forestali, per permettere l’accesso al servizio AIB. Il progetto prevede inoltre più interventi

selvicolturali di miglioramento di una porzione di bosco ceduo e di parte della pineta.

L’iniziativa progettuale ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità del bosco, anche in un’ottica di

riduzione della vulnerabilità, tutela del territorio e perseguendo le seguenti finalità:

– Tutela dell’ecosistema forestale, miglioramento delle funzionalità ecosistemica delle

foreste e garanzia della pubblica incolumità;

– Conservazione e tutela della Biodiversità;

– Promozione e miglioramento della sostenibilità, competitività ed efficienza nell’uso delle

risorse agricole.

“I cambiamenti climatici hanno accentuato il rischio incendi e prolungato i periodi di

siccità. Quindi salvaguardare i nostri boschi, polmoni verdi di inestimabile valore, è

diventata una priorità imprescindibile. Questi fondi che abbiamo ottenuto con la

presentazione di alcuni progetti – sottolinea il Sindaco Gianfranco Palmisano – ci

consentiranno di intensificare il monitoraggio della Riserva Naturale del Bosco delle

Pianelle e di effettuare una più incisiva attività di prevenzione anche con l’installazione di

strumenti tecnologici innovativi. Sono azioni in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 che

impongono di intensificare le misure di contrasto alle conseguenze dei cambiamenti

climatici e di rafforzare gli impegni per proteggere il patrimonio naturale, anche al fine di

rendere le città più green e più sostenibili”.