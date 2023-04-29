In un video ha raccontato cosa gli è successo l’altro ieri. Disposto il pagamento di un biglietto aereo per un viaggio da Tokyo a Bari l’influencer italiano Marco Togni, arrivato nell’aeroporto della capitale nipponica, si è visto consegnare il biglietto: scalo a Giakarta. Che però con Bari non c’entra niente perché in realtà il biglietto era per Bali. Indonesia, altro che Puglia.

L’infuriato influencer, atteso come ospite ad un festival a Trani, ha comunque detto di stare tranquilli per la soluzione del problema.