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Doveva andare da Tokyo a Bari, in aeroporto la scoperta: biglietto per Bali Marco Togni, atteso per un festival a Trani

29 Aprile 2023
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In un video ha raccontato cosa gli è successo l’altro ieri. Disposto il pagamento di un biglietto aereo per un viaggio da Tokyo a Bari l’influencer italiano Marco Togni, arrivato nell’aeroporto della capitale nipponica, si è visto consegnare il biglietto: scalo a Giakarta. Che però con Bari non c’entra niente perché in realtà il biglietto era per Bali. Indonesia, altro che Puglia.

L’infuriato influencer, atteso come ospite ad un festival a Trani, ha comunque detto di stare tranquilli per la soluzione del problema.

 

 

 

 

 

 

 

 


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