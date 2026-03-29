Si gioca oggi nel campionato di calcio di serie C. Nel girone C fra le partite in programma Crotone-Audace Cerignola, Foggia-Trapani, Team Altamura-Siracusa (ore 14,30); Casarano-Giugliano (ore 17,30); Az-Picerno-Monopoli (ore 20,30).
Serie D girone H: Pompei-Città di Fasano (ore 15); Francavilla in Sinni-Heraclea, Manfredonia-Gravina in Puglia, Martina-Afragolese, Virtus Francavilla Fontana-Nardò (ore 15,30); Barletta-Real Normanna, Ferrandina-Paganese, Fidelis Andria-Acerrana (ore 16).
Eccellenza pugliese: riposo da oggi al 5 aprile.