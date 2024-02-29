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Puglia, maltempo: allerta temporali, grandine, vento e mareggiate. Codice giallo per la parte centrosettentrionale della regione Protezione civile, previsioni meteo

29 Febbraio 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.
Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 


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