Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il Sudestival 2026 si prepara ad entrare nel vivo dei concorsi, con le primissime proiezioni delle sezioni DOC e Lungometraggi.

Dopo il successo del weekend di apertura, che ha accolto come ospiti Stefania Sandrelli e Piero Pelù, il festival lungo un inverno della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma, parte con l’immancabile sezione DOC, che porta per la prima volta in Puglia alcuni dei titoli più interessanti dello scenario del documentario italiano. L’appuntamento con la sezione concorsuale curata da Maurizio Di Rienzo, quest’anno interamente dedicata a protagonisti del panorama musicale italiano contemporaneo e del passato, è previsto per ogni giovedì alla presenza dei registi dei documentari.

Il concorso si apre il 29 gennaio con Allevi – Back to Life di Simone Valentini, che intreccia immagini e musica per raccontare uno dei passaggi più profondi e complessi dell’esperienza umana e artistica del Maestro Giovanni Allevi. Il compositore viene seguito dallo sguardo discreto della macchina da presa durante le prove con l’orchestra di “MM22” concerto per violoncello e orchestra, composto durante la degenza oncologica. Un dialogo intimo tra silenzio e suono, tra racconto e testimonianze di chi l’ha conosciuto, che attraverso la musica parla di speranza e rinascita. In occasione della proiezione, il Maestro Giovanni Allevi sarà in collegamento per condividere il significato di questo percorso musicale e filosofico con il pubblico del Sudestival.

La sezione continua il 5 febbraio con l’anteprima di Willie Peyote – Elegia Sabauda di Enrico Bisi, documentario sull’artista torinese Willie Peyote: un viaggio nella Torino contemporanea e nel suo immaginario musicale, da cui emerge un’identità artistica che si sviluppa tra ironia e impegno civile. Il terzo doc in concorso arriva il 12 febbraio con un tributo a un’icona intramontabile della musica italiana: Rino Gaetano – Sempre più blu di Giorgio Verdelli, un ritratto appassionato di Rino Gaetano che attraverso materiali d’archivio e testimonianze porta dietro le quinte della carriera del celebre cantautore. Il 19 febbraio è la volta di Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo, docufilm dedicato al padre Nino D’Angelo: un diario intimo che segue l’artista durante la preparazione di un concerto-evento, intrecciando prove, ricordi e incontri familiari. La sezione prosegue il 26 febbraio con Francesco De Gregori Nevergreen di Stefano Pistolini, un percorso nella carriera e nel pensiero di Francesco De Gregori che indaga il rapporto tra le sue canzoni e il pubblico, rivelando un artista in costante dialogo con il presente. Infine, chiude la sezione il 5 marzo Brunori Sas – Il tempo delle noci di Giacomo Triglia, un racconto per immagini del mondo poetico e musicale di Brunori Sas, tra vita quotidiana, scrittura e palcoscenico.

In partenza anche il concorso Lungometraggi, cuore pulsante del Sudestival: si inizia il 30 gennaio con l’anteprima di Tienimi presente di Alberto Palmiero, regista e protagonista del film che sarà presente in sala in compagnia dell’attrice Gaia Nugnes. È la storia di un giovane regista disilluso che torna nella sua città di provincia dopo un periodo di assenza: tra vecchi legami, nuove abitudini e desideri irrisolti, il rientro diventa l’occasione per interrogarsi su ciò che ha lasciato e su ciò che è disposto a cambiare. La sera successiva, il 31 gennaio , sarà la volta di Le città di pianura di Francesco Sossai, per cui interverrà l’attore Pierpaolo Capovilla: nel Veneto rurale, due uomini di mezza età trascorrono una notte vagando da un bar all’altro, inseguendo un’ultima bevuta e un racconto del passato. L’incontro con un giovane studente trasforma il loro viaggio in un’imprevista esperienza di confronto e crescita. A seguire, il 6 febbraio , verrà proiettato, alla presenza dell’autrice, Gioia mia di Margherita Spampinato, il sorprendente racconto di un ragazzino che trascorre l’estate in Sicilia con una zia anziana e severa. La convivenza forzata, inizialmente conflittuale, lascia spazio a un legame inatteso che cambia il loro modo di guardarsi. Il concorso continua il 13 febbraio con Il primo figlio di Mara Fondacaro, che presenterà il suo film in cui una coppia in attesa di un bambino si trasferisce in una casa isolata. La gravidanza riapre un lutto mai elaborato e trasforma l’attesa in un percorso segnato da paura, memoria e ossessione. Come quinto titolo della sezione, il 20 febbraio toccherà a Breve storia d’amore, proiettato alla presenza della regista Ludovica Rampoldi, in cui un incontro in un bar dà inizio a una relazione segreta tra due persone già legate ad altri. Quello che sembra un rapporto occasionale si complica rapidamente, coinvolgendo anche chi li circonda. A chiudere la sezione, il 27 febbraio , sarà il regista e attore protagonista Giovanni Esposito che presenterà Nero, la storia di un delinquente di mezza età che vive di piccoli reati per mantenere la sorella. Dopo una rapina finita male, l’uomo scopre di possedere un dono misterioso che lo rende oggetto di attenzioni pericolose, trascinandolo in una spirale sempre più oscura.

Giunto alla sua 26esima edizione, il Sudestival è il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime del cinema italiano, della recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani, nella splendida cornice della città di Monopoli, afferisce all’AFIC ed è componente della Rete dei Festival dell’Adriatico.





LE SEZIONI

MASTERCLASS

§ 13 febbraio – “Fotografie in movimento: il ruolo del direttore della fotografia nel film”: Zamora di Neri Marcorè. Incontro con Duccio Cimatti, direttore della fotografia.

§ 4 marzo – “Dall’idea all’opera: la regia”. Incontro con Antonio Padovan.

§ 5 marzo – “Le specificità della narrazione seriale”: Hype di Fabio Mollo. Incontro con Fabio Mollo, regista, Salvatore De Mola, sceneggiatore, Silvio Maselli, produttore, Luka Zunic, attore.

§ 14 marzo – “La magia della colonna sonora nel racconto cinematografico”: Mixed by Erry di Sydney Sibilia. Incontro con Michele Braga, autore della colonna sonora.

GLI IMPRESCINDIBILI: LA RETROSPETTIVA DEDICATA A BERNARDO BERTOLUCCI

§ 14 febbraio – Prima della rivoluzione (1964)

§ 21 febbraio – Il conformista (1970)

§ 28 febbraio – Ultimo tango a Parigi (1972)

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

§ 30 gennaio – Tienimi presente di Alberto Palmiero (ANTEPRIMA)

§ 31 gennaio – Le città di pianura di Francesco Sossai

§ 6 febbraio – Gioia mia di Margherita Spampinato

§ 13 febbraio – Il primo figlio di Mara Fondacaro

§ 20 febbraio – Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi

§ 27 febbraio – Nero di Giovanni Esposito

CONCORSO DOC

§ 29 gennaio – Allevi – Back to Life di Simone Valentini

§ 5 febbraio – Willie Peyote – Elegia Sabauda di Enrico Bisi (ANTEPRIMA)

§ 12 febbraio – Rino Gaetano – Sempre più blu di Giorgio Verdelli

§ 19 febbraio – Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo

§ 26 febbraio – Francesco De Gregori Nevergreen di Stefano Pistolini

§ 5 marzo – Brunori Sas – Il tempo delle noci di Giacomo Triglia

CORTA È LA NOTTE – 7 MARZO

§ Un’esperienza in più di Alessandro Guida, Premio Speciale Sudestival 2026 “Comunicazione e Salute”

§ Libera Uscita di Michele Saia

§ Sogni di Giulio Maroncelli

§ Kill Time di Niccolò Forcella

§ 10 Minuti di Roberta Palmieri

§ Macchina continua di Ruben Gagliardini

§ La clessidra umana di Elia Bei

§ La bambina di carta di Fabio Vasco

§ Jusq’au prochain souffle di Andrea Di Salvatore

SUDESTIVAL KIDS

§ 30 gennaio – Gino & Friends – Eroi per la città di Marco Storani

§ 6 febbraio – Scirocco e il Regno dei Venti di Benoît Chieux

§ 20 febbraio – Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi

§ 27 febbraio – La piccola Amélie di Liane-Cho Han Jin Kuang e Mailys Vallade

I Media Partner del Sudestival sono La Rivista del Cinematografo, Cinemaitaliano.info, FilmTv, Taxidrivers, RadioNorba.

Partner tecnici: Peugeot –Tartarelli Automotive di Monopoli, Cantina Museo “Albea” di Alberobello, Masseria Resort “Santa Teresa” di Monopoli, Albergo Diffuso di Monopoli, A C-Caste, Monholiday, “GiùinLab-Ceramiche delle Puglie”, Panalight, Canale 7, Fax. Il bike sharing del Sudestival: Vaimoo

Il Sudestival aderisce al progetto Eco Event Plastic Free, promosso da Plastic Free Onlus.

Tutto il programma e gli aggiornamenti sono consultabili su: www.sudestival.org –

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