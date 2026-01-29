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3 Maggio 2026
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Il gol del portiere ieri sera in Champions League, come la prodezza che diede la salvezza alla Virtus Bisceglie In primavera la rete all'ultimo minuto dei supplementari

29 Gennaio 2026
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Il portiere del Benfica, ieri sera, è stato l’eroe della partita con il Real Madrid. Con un gol di testa all’ottavo minuto di recupero, l’ucraino Trubin ha segnato un punto fondamentale per qualificare ai playoff della Coppa dei campioni la squadra portoghese. Una prodezza che ha fatto il giro d’Europa (e non solo) in diretta tv.

Qualcosa di simile e altrettanto di valore si era già vista in Puglia, la scorsa primavera. Assolutamente meno nota di quella di Lisbona, perché del campionato di calcio di Promozione pugliese si parla, ma fatte le debite proporzioni è da raccontare lo stesso ai nipotini.

Al link di seguito il nostro racconto risalente al 25 maggio:

Calcio, Promozione: la Virtus Bisceglie si salva con un gol in rovesciata del portiere all’ultimo minuto dei tempi supplementari | Santeramo retrocesso

 


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