Il portiere del Benfica, ieri sera, è stato l’eroe della partita con il Real Madrid. Con un gol di testa all’ottavo minuto di recupero, l’ucraino Trubin ha segnato un punto fondamentale per qualificare ai playoff della Coppa dei campioni la squadra portoghese. Una prodezza che ha fatto il giro d’Europa (e non solo) in diretta tv.

Qualcosa di simile e altrettanto di valore si era già vista in Puglia, la scorsa primavera. Assolutamente meno nota di quella di Lisbona, perché del campionato di calcio di Promozione pugliese si parla, ma fatte le debite proporzioni è da raccontare lo stesso ai nipotini.

Al link di seguito il nostro racconto risalente al 25 maggio: