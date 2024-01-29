Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

“Chi semina raccoglie, l’accoglienza extralberghiera in Puglia tra consapevolezza e coscienza”, è il titolo del convegno che si terrà a Bari il 29 gennaio, nelle sale dell’assessorato al Turismo in Fiera del Levante (Padiglione 152 sala 2 ore 9 – Ingresso monumentale). Il convegno, gratuito, è promosso da Aep, associazioni extralberghiere di Puglia.

All’evento parteciperanno: l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, la presidente Anci Puglia, Fiorenza Pascazio , la responsabile Innovazione e transizione al digitale di Aret Pugliapromozione Bianca Bronzino, la assessora alla Cultura e turismo del Comune di Bari Ines Pierucci, la presidente di Fare, federazione nazionale associazioni ricettività extralberghiera, Delia Di Maio, la presidente di Aep, Cinzia Capozza, Pierfelice Rosato, docente del Dipartimento di Economia e finanza dell’Università degli Studi di Bari ed esperto in marketing turistico, Fabrizio Santorsola, presidente regionale della Fiba, federazione imprese balneari.

Durante i lavori si affronteranno le tematiche calde del comparto extralberghiero e saranno mostrati gli obiettivi raggiunti attraverso il gioco di squadra degli operatori.

L’evento gode del patrocinio gratuito della Regione Puglia, di Aeroporti di Puglia, di Aret Pugliapromozione e del Comune di Bari.

Sponsor dell’evento il Gruppo Unoenergy, uno dei primi operatori nella vendita di energia, gas e servizi di efficientamento energetico e da oltre 10 anni partner energetico del settore alberghiero ed extralberghiero. A margine dei lavori, verranno presentati servizi dedicati al comparto e la convenzione per gli associati Aep.

Prenota il tuo posto inviando la richiesta per WhatsApp al numero 3408972968 indicando nome, cognome, numero di telefono, email ed eventuale appartenenza ad associazione di settore.