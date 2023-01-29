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Happy Casa Brindisi-Unahotels Reggio Emilia, la serie C e la serie D Basket maschile serie A e calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

29 Gennaio 2023
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Dopo la clamorosa vittoria in rimonta della settimana scorsa (da -21 a +1 in una frazione) l’Happy Casa Brindisi deve provare a dare continuità ai risultati. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di pallacanestro maschile di serie A i pugliesi ospitano l’Unahotels Reggio Emilia. Inizio alle 18,30.

Calcio serie C girone C: fra le partite in programma oggi Avellino-Latina, Az Picerno-Fidelis Andria, Pescara-Foggia (ore 14,30); Taranto-Gelbison, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi Tuscia (ore 17,30).

Serie D girone H: fra le gare odierne Bitonto-Matera, Casarano-Brindisi, Francavilla in Sinni-Barletta, Gladiator-Città di Fasano, Molfetta-Nardò, Martina-Afragolese (ore 14,30); Gravina in Puglia-Team Altamura (ore 15).

 

 

 

 

 

 

 

 

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