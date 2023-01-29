Dopo la clamorosa vittoria in rimonta della settimana scorsa (da -21 a +1 in una frazione) l’Happy Casa Brindisi deve provare a dare continuità ai risultati. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di pallacanestro maschile di serie A i pugliesi ospitano l’Unahotels Reggio Emilia. Inizio alle 18,30.
Calcio serie C girone C: fra le partite in programma oggi Avellino-Latina, Az Picerno-Fidelis Andria, Pescara-Foggia (ore 14,30); Taranto-Gelbison, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi Tuscia (ore 17,30).
Serie D girone H: fra le gare odierne Bitonto-Matera, Casarano-Brindisi, Francavilla in Sinni-Barletta, Gladiator-Città di Fasano, Molfetta-Nardò, Martina-Afragolese (ore 14,30); Gravina in Puglia-Team Altamura (ore 15).