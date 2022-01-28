Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



La Giunta (Delibera n. 24 del 27 gennaio 2022) ha approvato un atto di indirizzo finalizzato a candidare una proposta di intervento per il restauro e la valorizzazione di Villa Garibaldi ai finanziamenti del PNRR.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di presentare un progetto al bando da 190 milioni di euro per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, a valere sull’investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pubblicato il 30 dicembre scorso dal Ministero della Cultura. Destinatari del bando sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il contributo massimo per ciascuna proposta è di 2 milioni di euro.

Gli uffici del Comune su indirizzo della Giunta dovranno portare avanti gli adempimenti necessari per l’affidamento dell’incarico per la relativa progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

“La partecipazione al bando per i fondi del PNRR – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente Valentina Lenoci – è un’importante occasione per reperire le risorse necessarie per il recupero e la riqualificazione della Villa Garibaldi, un polmone verde nel cuore della nostra Città, che ci piacerebbe recuperasse la centralità di un tempo. Già negli anni scorsi siamo intervenuti realizzando l’impianto di irrigazione in tutte le aiuole e questo ci ha consentito di renderla più bella attraverso il prato e i fiori e grazie al lavoro fatto con il censimento del verde pubblico presto interverremo anche su alcune alberature. Ma serve fare di più per sfruttare a pieno il suo valore recuperando tutti gli spazi e rendendoli fruibili ai cittadini. Per questo, appena abbiamo appreso del bando ci siamo attivati per candidarci anche partecipando nelle scorse settimane ai momenti di formazione che Anci sta proficuamente organizzando per supportare i comuni nella redazione dei molteplici, progetti di finanziamento.

Devo ringraziare anche il Consigliere Cervellera per la sollecitazioni a prendere in considerazione il bando che mi ha rivolto nei giorni scorsi. La dimostrazione che questo è il momento di lavorare in sinergia per sfruttare al massimo le molteplici opportunità di finanziamento.

In questo solco l’Amministrazione sta lavorando candidando il maggior numero di progetti che servono alla Città, ogni volta che se ne presenta l’occasione”.

Due importanti opere di rigenerazione urbana, presentate dall’Amministrazione Comunale di Martina, si sono già aggiudicate risorse del PNRR per 5 milioni di euro (2,5 milioni per progetto).

Inoltre, la Giunta, nei giorni scorsi, ha adottato un’altra delibera per sfruttare i fondi del PNRR. Questa volta per la realizzazione di un nuovo auditorium, dando indirizzo all’ingegnere Daniele Sgaramella, dirigente del settore Patrimonio, di valutare la congruità del valore della struttura e la convenienza della ristrutturazione al fine di inserire il progetto, di concerto con la Regione Puglia, nella programmazione culturale dei fondi del PNRR.















