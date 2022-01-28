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Casarano-Gravina in Puglia Calcio serie D girone H

29 Gennaio 2022
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Si giocano oggi alcune partite di anticipo per il campionato di calcio di serie D girone H.  Fra le gare, Casarano-Gravina in Puglia con inizio alle 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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