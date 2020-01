Nella foto tratta da Voce di Foggia, uno degli interventi in serata nella città dauna. Un albero caduto, così come pannelli pubblicitari e plafoniere dell’illuminazione pubblica, a causa del vento. Anche per oggi, almeno fino al pomeriggio, allerta per tutta la Puglia: la protezione civile fa riferimento a vento fino a burrasca forte e possibili mareggiate.