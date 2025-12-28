Ieri il considerevole incendio di un capannone industriale a Rutigliano.

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Di seguito un comunicato diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia:

La Sala operativa integrata della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia segue l’evolversi della situazione raccomandando alla popolazione di seguire le ordinanze sindacali e i Piani di protezione Civile Comunali anche nei territori limitrofi a Rutigliano.

L’ARPA Puglia prosegue le attività di monitoraggio e in relazione all’evoluzione dell’evento e agli esiti dei rilievi puntuali effettuati nel territorio tra Rutigliano, Turi, Conversano e Casamassima non si evincono, al momento, criticità. I fumi prodotti dall’incendio sono notevolmente ridimensionati a seguito dell’intervento delle squadre operative.

Il centro Funzionale Regionale della protezione civile conferma nelle prossime ore una ventilazione a tratti localmente forte soprattutto lungo le zone costiere dai quadranti nord-occidentali.