Di Tony Maselli:

Se la coppa Rimet fu consegnata definitivamente al Brasile nel 1970 si deve ad un paese della Puglia.

Infatti la coppa venne custodita sottraendola ai nazisti.

Ecco la storia, raccontata da Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore.

“Milano, 1942 – Durante la Seconda guerra mondiale anche la Coppa Rimet, il primo e storico trofeo dei Mondiali di calcio, fu in grave pericolo. Adolf Hitler ne aveva chiesto il trasferimento in Germania e il rischio che venisse requisita dai nazisti era concreto.

Per evitarlo, Ottorino Barassi, allora segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, decise di compiere un gesto tanto semplice quanto coraggioso: sottrarre la Coppa ai controlli e nasconderla in un luogo sicuro, lontano da occhi indiscreti. Il trofeo venne portato a Torremaggiore e custodito nell’abitazione della famiglia Barassi, in particolare da una donna di straordinario coraggio, zia Lisetta, che lo tenne per anni celato in una scatola sotto un letto, proteggendolo con discrezione e determinazione. Un gesto silenzioso, compiuto senza clamore, che salvò uno dei simboli più importanti della storia dello sport mondiale.

Per anni la Coppa Rimet rimase lì, protetta dall’anonimato e dalla responsabilità di chi ne comprese il valore non solo sportivo, ma anche simbolico. Grazie a quella scelta, il trofeo fu salvato e poté tornare, a guerra finita, a rappresentare il calcio mondiale.

Una storia poco conosciuta ma straordinaria, che lega Torremaggiore a uno degli episodi più affascinanti del Novecento sportivo e che racconta come, anche nei momenti più bui, il coraggio e il senso del dovere possano fare la differenza.