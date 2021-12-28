Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

«Nell’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto- Grottaglie nascerà un polo logistico integrato di sviluppo del trasporto merci per via aerea. L’obiettivo, informa una nota di Aeroporti di Puglia, è “soddisfare la naturale vocazione dello scalo, classificato dal Piano nazionale degli aeroporti quale scalo di interesse nazionale destinato a svolgere funzioni di piattaforma logistica integrata a supporto della ricerca e dello sviluppo industriale”.

Nell’ambito della rete aeroportuale pugliese, infatti, l’aeroporto di Taranto -Grottaglie riveste una preminente funzione cargo-logistica, oltre a essere esempio di respiro internazionale di integrazione tra trasporto aereo e industria aerospaziale. Il polo logistico integrato di sviluppo del cargo aereo, i cui lavori partiranno a gennaio prossimo, sarà attrezzato anche con celle frigo e punterà allo sviluppo di servizi connessi alla “catena del freddo” e di voli full cargo (solo merci) con collegamenti anche diretti con le aree fonte/destinazione dei traffici cargo.

“La realizzazione del polo logistico nell’aeroporto di Taranto-Grottaglie – dichiara il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – va incontro alle richieste di sviluppo del territorio avanzate nel corso di questi mesi dal mondo imprenditoriale, non solo pugliese”. “L’aeroporto di Grottaglie ha vocazioni diverse e molte potenzialità – evidenzia Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia – per questa ragione la realizzazione del Polo logistico è una buona notizia perché risponde ad una delle vocazioni del “Marcello Arlotta”. L’iniziativa – spiega Aeroporti di Puglia – “costituisce la concreta attuazione degli indirizzi dell’Ente nazionale per l’aviazione civile e della Regione Puglia, con l’obiettivo della realizzazione di un polo logistico integrato tra porto di Taranto e aeroporto di Taranto- Grottaglie, nell’ambito della Zes Jonica e della Zona franca doganale, con le implicazioni in termini di intermodalità porto/aeroporto, nonché dell’area logistica Integrata del sistema pugliese-lucano e meridionale”».