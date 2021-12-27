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Capodanno a Dubai al ritmo di pizzica La Notte della Taranta protagonista all'Expo

28 Dicembre 2021
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Capodanno al ritmo di pizzica con la Notte della taranta a Dubai. Lo comunica l’agenzia regionale turistica Pugliapromozione che sarà protagonista, assieme alla fondazione, dell’Esposizione universale. Diversi gli eventi in programma: il 30 dicembre, alle 18.30 (21.30 ora italiana), nel padiglione dell’Arabia Saudita, l’Orchestra popolare e il Saudi folklore daranno vita a una performance in cui si fonderanno i ritmi della tradizione popolare araba e salentina. Alle 19.30 (22.30 in Italia), invece, si terrà uno spettacolo di danza araba e pizzica a cura dei gruppi Al Khubaiti e Pizzica del Salento. E ancora, il 31 dicembre alle 16.30 (19.30 in Italia), nella All Wasl plaza, è previsto il live de La Notte della taranta, una grande festa di popolo che racconterà la Puglia attraverso le sonorità del tamburello. Infine, a partire dalle 23,30 (ora locale), nel padiglione Italia, l’Orchestra popolare, Consuelo Alfieri (voce, organetto e tamburello), Salvatore Cavallo Galeanda (voce e tamburello), Giuseppe Astore (violino), Attilio Turrisi (chitarra battente), Leonardo Cordella (organetto), Carlo De Pascali (tamburello) e i ballerini Lucia Scarabino, Serena Pellegrino, Ludovica Morleo, Stefano Campagna, Fabrizio Nigro (coreografie curate da Mattia Politi) diranno addio al 2021.

La presenza di Pugliapromozione a Expo Dubai «fa parte della nuova strategia di riposizionamento del brand Puglia sui mercati internazionali in previsione della riapertura dei flussi turistici, dopo le restrizioni imposte dalle autorità a causa della pandemia da Covid- commenta il direttore generale dell’agenzia regionale, Luca Scandale-. Secondo i più recenti dati Enit, l’Italia risulta essere la destinazione del segmento lusso più ambita al mondo, non solo per la ricchezza e varietà della sua offerta culturale e di alta gamma, ma anche in funzione della capacità mostrata nella gestione della pandemia con la garanzia di alti standard di sicurezza sanitaria offerti ai viaggiatori nazionali e internazionali- prosegue Scandale-. La collaborazione permette di rafforzare la partnership istituzionale nella promozione della destinazione sui nuovi mercati emergenti».

 


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