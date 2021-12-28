Di seguito un comunicato diffuso dall’Asl Bt:
«È la decima donazione di organi del 2021, la terza all’ospedale Dimiccoli di Barletta. La donna, di Canosa di Puglia, avrebbe compiuto 86 anni tra pochi giorni: ha donato il fegato, prelevato dall’equipe del Policlinico di Bari e già trapiantato, e i reni, prelevati dalla equipe di Foggia e trasportati a Bari. A dare il consenso alla donazione sono stati il fratello e una nipote. “E’ stata una operazione corale che ha coinvolto tutte le unità operative dell’ospedale di Barletta e anche l’anatomia patologica dell’ospedale di Andria – racconta Giuseppe Vitobello, coordinatore Trapianti della Asl Bt – tutte le attività sono state eseguite nella sala operatoria diretta dal dottor Giuseppe Cataldi. Il grazie più sentito va alla donna e alla sua famiglia che senza la minima esitazione ha dato il consenso alla donazione”.