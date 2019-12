Si stappa lo spumante poi si va al cinema. Non solo gli spettacoli di piazza per la notte di capodanno. Le prime ore del 2020, in molte località italiane, saranno caratterizzate dal debutto nelle sale di “Tolo tolo”, film di Checco Zalone che, chissà, prova anche a minacciare se stesso quale primatista di incassi al botteghino (“Quo vado”, oltre 65 milioni di euro nel 2016).

A Taranto il cinema Orfeo offre il primo spettacolo all’una e mezza dell’1 gennaio. I due cinema di Martina Franca, l’appena ristrutturato Verdi e il Nuovo che è la sala più grande di Puglia, iniziano all’una della notte di capodanno. Per Martina Franca una particolarità: è martinese l’attrice che interpreta una delle ex mogli del personaggio principale. Si tratta di Diletta Acquaviva (accanto a Checco Zalone nella foto tratta da profilo Tolo tolo).