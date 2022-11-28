Di seguito da gofundme:



Salve, mi chiamo Claudia Liverano e sono una ragazza di Taranto, questa è la storia del mio fidanzato Simone, vittima di un incidente stradale e per cui abbiamo aperto una raccolta fondi, in modo che possa ricevere la cure adeguate.

“Lui non può ancora farlo, ma i suoi occhi parlano per lui. Quegli occhi scuri come il vino trasmettono la sua grande voglia di vivere.

Perché Simone, ragazzo tarantino di 22 anni, la vita vuole tenersela stretta soprattutto dopo quell’incidente mortale, accaduto sulla strada di San Vito il 24 giugno 2021, che lo ha paralizzato e ridotto in stato comatoso. Trascorre un mese e mezzo in rianimazione, subisce una serie di interventi chirurgici ma, come se non bastasse, viene contagiato da un batterio ospedaliero. Il batterio gli causa una polmonite. Viene trasferito in un centro specialistico in Calabria e anche lì, Simone ce la fa. Ce l’ha fatta Simone, ma i danni al suo sistema nervoso sono stati tanti. Per aiutarlo, ora, c’è bisogno di fare “un passo in più”, che, però, la famiglia non può permettersi. Proprio per questo ha deciso di dar vita a una raccolta fondi, per consentire a Simone di continuare a curarsi e dargli una possibilità in più. E nessuno può negare la speranza a un giovane di 22 anni.

Attualmente, Simone è ospite del Centro di Riabilitazione ”Gli Angeli di Padre Pio” a San Giovanni Rotondo; una speranza in più è rappresentata dal dottor Leopold Saltuari, del centro riabilitativo di Hochzirl, in Austria, che accoglie pazienti anche a Trento e qui Simone si sottoporrà a visita a dicembre. La spesa crescerà ancora di più, ma è una possibilità che la famiglia non vuole precludersi. E che noi vogliamo Simone abbia.

Purtroppo queste situazioni ti fanno capire tante cose, forse troppe, ti fanno pensare al peggio in alcuni casi e riescono per pochi istanti anche a farti perdere la speranza ma pensandoci bene

Chi può esprimere sentenze sulla ripresa di una persona?

Nessuno.

Per questo motivo noi, la sua famiglia, sappiamo che bisogna avere forza e determinazione per raggiungere un risultato, d’altronde è Simone stesso che ce l’ha insegnato mentre si allenava per prepararsi ai combattimenti del suo sport, essendo professionista di K1.

Si sa bene che purtroppo le cure riabilitative costano non poco ecco perché adesso più che mai avrebbe bisogno di un aiuto da parte di chiunque voglia tendere la mano ad un ragazzo che desidera solo vincere questa battaglia insieme alla sua famiglia.

Anche un piccolo gesto può fare la differenza o anche soltanto condividere può essere utile.

MOLTO IMPORTANTE!

È possibile donare attraverso la piattaforma gofundme link https://gofund.me/d7bb044c

oppure tramite bonifico esclusivamente su questo conto bancario:

C/C intestato a: Soprano Cosimo

IBAN: IT25X0760115800001063934101

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Istituto: Poste Italiane S.p.A.

Causale: Donazione per Simone

Per info 3492407450

GRAZIE A TUTTI. #aiutiamoSimone