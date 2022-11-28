Di seguito un comunicato diffuso da gofundme:



“I miei sogni sono due: finire l’università e diventare un tecnico Radiologo e l’altro, il più importante, quello di trovare una cura per l’endometriosi, malattia cronica e invalidante, ma ancora non riconosciuta come tale”. A parlare è Mara Cirillo, una ragazza di 22 anni, originaria di Bari che vive a Gravina in Puglia.

“Sono stati numerosi gli interventi che ho subito nel corso degli ultimi 7 anni, a causa dell’ endometriosi che mi è stata diagnosticata. Al giorno d’oggi dopo una serie di sfide che ho affrontato con coraggio, mi ritrovo a dover vivere da quasi 4 anni con le stampelle a causa di una radicolopatia neurogena e altri problemi di varia natura”. Scrive sulla piattaforma GoFundMe dove ha lanciato da poco una raccolta fondi: “Per riuscire ad avere una speranza, datomi da un intervento d’urgenza che dovrò subire in Svizzera per non perdere definitivamente l’uso della gamba”.

Mara fa sapere che dovrà raccogliere circa 50 mila euro per poter affrontare un intervento in Svizzera, per il post e la riabilitazione. “L’intervento è pianificato per i primi di gennaio, solo che la clinica vuole il bonifico 21 giorni prima, entro il 12 di dicembre per la precisione”. Spiega la ragazza.

La solidarietà nei confronti della 22enne, non si è fatta attendere e non è mancato neanche il sostegno della comunità di Gravina in Puglia. Così, in un solo giorno sono stati già raccolti oltre 21mila euro, con circa 800 donatori.

Per chi volesse contribuire al sogno di Mara, la raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/7zffw3-solo-insieme-possiamo-farcela