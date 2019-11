Nella foto (fonte: Comune di Vieste) un momento dei lavori all’Oscard business center di Bologna. Lì è stato deciso di assegnare a Vieste l’organizzazione del G20 delle spiagge, terza edizione dopo quelle svolte a Bibione e Castiglione della Pescaia. Si terrà a settembre dell’anno prossimo. Il G20s in Puglia e nella zona garganica in particolare ha un significato notevole e rappresenta l’affermazione dell’importanza, per quel territorio, del turismo balneare. In libea generale le località balneari italiane, con iniziative del genere, si pongono al centro dell’attenzione per rivendicare politiche adeguate all’importanza economica e sociale che rappresentano per il Paese.