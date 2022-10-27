Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:



“Ad Orsara di Puglia, il venerdì facciamo il pane”: eventi tra tradizione, sapori e turismo

Tutte le iniziative di Ortovolante rientrano nel programma di “Fucacoste e cocce priatorije”

«Ad Orsara di Puglia, il venerdì facciamo il pane». Perché la tradizione racconta che un giorno la Madonna passava per le vie del Borgo quando fu notata da una signora che stava preparando il pane. La donna invitò la Madonna ad accomodarsi, a bere un bicchiere d’acqua, a mangiare qualcosa. Le offrì ospitalità. E quel giorno, il pane era buono come non lo era mai stato prima. Era un venerdì. Per questo, la tradizione continua a vivere e camminare nella nuova iniziativa organizzata da Pane e Salute – Orsara di Puglia e la cooperativa sociale Ortovolante, che si svolgerà ogni venerdì della fine del mese. Il primo “Laboratorio di Panificazione” di questo percorso si svolgerà venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 17.00, presso “Pane e salute” – Forno a paglia del 1526, a cui seguirà la degustazione finale. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 351.1643704, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14.

Preparare il pane di venerdì, è il primo dei tre eventi che coinvolge Ortovolante in questo fine settimana nell’ambito del ricco programma dei “Fucacoste e cocce priatorije” (Falò e teste del Purgatorio) promosso dal Comune di Orsara di Puglia, che dopo due anni di stop causati dalla pandemia ripresenta la più grande e luminosa ricorrenza dei fuochi e delle zucche di tutta la Puglia. “Simposio al relais”, dunque, è il titolo della serata di sabato 29 ottobre all’insegna del gusto, dei sapori, del senso di comunità, della musica. Una serata per stare in compagnia riscoprendo anche i prodotti enogastronomici del territorio. L’evento avrà come location il “Relais Maffia di Orsara di Puglia, dalle ore 20 alle 23, con degustazioni a cura di Ortovolante, Ristorante Donna Cecilia e Il Tuccanese, e musica dal vivo di Ludo & Bea.

L’ultimo appuntamento di questa tre giorni ottobrina, infine, è per domenica 30 ottobre, con “La Via Trainera”, la nuova escursione naturalistica che ha l’obiettivo di valorizzare il turismo lento, esplorare il patrimonio ambientale più da vicino, vivere una mattinata a stretto contatto con la natura. L’iniziativa – promossa in collaborazione con Infopoint Comunale, Proloco e Comune di Orsara di Puglia – prevede il raduno alle 8.30 presso Largo San Michele, ad Orsara di Puglia. L’escursione si svolgerà in compagnia di Francesco De Pasquale, guida ambientale naturalistica di Ortovolante, lungo percorso ad anello di 10 km con difficoltà media. Consigliato un abbigliamento comodo, con scarpe da trekking e giacca a vento. Per info sui costi e prenotazioni è possibile chiamare al 320.8676367.