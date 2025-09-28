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Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

28 Settembre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sul versante Adriatico. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da locali grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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