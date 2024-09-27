Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Due feste in una: da ieri 27 settembre, in concomitanza con l’inizio dei tre giorni più intensi della Festa Patronale che Orsara di Puglia dedica a San Michele Arcangelo, nel ‘paese dell’Orsa’ si svolge anche la Festa del Plein Air, appuntamento che in tutta Italia è dedicato ai camperisti e al loro modo del tutto peculiare di fare turismo.

A Orsara di Puglia circa 60 camperisti del Salerno Camper Club a bordo di 28 camper. Il gruppo di turisti salernitani è stato accolto in aula consiliare, dove ai camperisti sono stati donati alcuni gadget. Oggi gli ospiti provenienti dalla Campania parteciperanno a una visita guidata nel borgo alle 10.30, mentre alle ore 15.30 sarà offerto loro un aperitivo d’accoglienza in vigna nei vigneti della cantina Il Tucanese; alle ore 20, visiteranno la meravigliosa Grotta di San Michele all’interno dell’Abbazia Sant’Angelo; alle ore 22, assisteranno al suggestivo “incendio del Campanile” e, più tardi, a uno spettacolo pirotecnico. Domenica 29 settembre, i camperisti verranno accompagnati lungo un percorso sensoriale che ha come protagoniste le piante aromatiche e la grande biodiversità del patrimonio ambientale orsarese. Il cuore esperienziale della giornata sarà il laboratorio di distillazione delle essenze a cura della Coop. “La Forza della Natura”, con la collaborazione dell’esperto floro-faunistico Giovanni Montecalvo, che illustrerà ai presenti le caratteristiche e gli usi delle piante essenziali. I camperisti visiteranno anche la tenuta di Villa Jamele, del cuoco contadino Peppe Zullo.

LA FESTA DI SAN MICHELE. Sabato 28 settembre, alle ore 17, dalla Chiesa Madonna della Neve prenderà il via la Processione di San Michele Arcangelo dei piccoli, accompagnata dalla Banda di Orsara di Puglia “Santa Cecilia”. Alle ore 21, spazio allo spettacolo musicale del trio Areia.

Uno dei momenti più suggestivi delle giornate dedicate al “santo guerriero” è rappresentato dall’Incendio del Campanile, che si terrà sabato 28 settembre, a partire dalle ore 22, e darà il via alla veglia di preghiera che durerà tutta la notte.

DOMENICA 29 SETTEMBRE. La giornata più attesa, naturalmente, è quella che il calendario delle fede ha consacrato alla celebrazione di San Michele Arcangelo, domenica 29 settembre.

La giornata di celebrazioni sarà aperta prestissimo, alle 6 del mattino, dalla Santa messa dell’aurora. Alle ore 9, la musica della Banda di Manfredonia attraverserà le vie del paese per salutare la giornata di festa. Santa messa solenne alle ore 11. Alle ore 12, la Matinée della Banda a Porta San Pietro. Alle 18 prenderà il via la solenne processione con la sacra statua del patrono, portata dai fedeli, che attraverserà tutto il centro storico orsarese partendo dalla Chiesa di San Pellegrino. È un momento di grande partecipazione collettiva. Centinaia di persone, molti bambini, donne e uomini di ogni età seguiranno il percorso alternando momenti di raccoglimento, canti e preghiere. Alle ore 19, la santa messa solenne nella Chiesa Madre. Il programma di domenica 29 settembre proseguirà alle ore 21.30 con il concerto dei “Senza discutere”, tribute band dei Nomadi. Alle 23.30, grande spettacolo piromusicale FireFly Fireworks.

IL 30 IL CONCERTO DE LE VIBRAZIONI. Sarà il concerto de Le Vibrazioni, lunedì 30 settembre, l’evento conclusivo dei tre giorni che Orsara di Puglia dedica alla festa patronale in onore di San Michele Arcangelo. La band guidata da Francesco Sàrcina sarà sul palco di via della Croce dalle ore 21.30 per un concerto a ingresso libero in cui celebrerà i primi 25 anni della propria storia. Le Vibrazioni sono uno dei gruppi più importanti e apprezzati nel panorama pop-rock italiano.